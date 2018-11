Un trampolín para que 11 mujeres hagan carrera en ciencia y tecnología

Sara Ruiz (Universidad de Cantabria). “Hay una enorme parte de la sociedad que no se ve atraída por las carreras técnicas o científicas. Desgraciadamente, coincide con las mismas personas que deben invertir en el desarrollo de las sociedades, y esto queda reflejado en la ausencia de ayudas, becas y demás incentivos”.

Patricia Andolz (Universitat Oberta de Catalunya). “En una carrera técnica, como es mi grado de Ingeniería Informática, el primer problema con el que me encontré fue que, a pesar de venir de un bachillerato científico, nunca antes había oído hablar de los conceptos, de las herramientas, los tecnicismos o los lenguajes de programación… que se dan en este grado, y que ya el desde el primer día tienes que estar familiarizado con ello”.

Amaia de Pablo (Universidad del País Vasco). “Mientras estudiaba no recuerdo haber tenido ninguna dificultad significativa, aparte del estrés de cualquier otra carrera. Lo más difícil fue tomar la decisión de qué estudiar, porque no sabía muy bien a que me podía dedicar después, por lo que me habría gustado un poco más de información”.

Marina Alonso (Universidad Politécnica de Madrid). “Las carreras técnicas son carreras de fondo que conllevan un gran esfuerzo. Por ello, la principal dificultad al estudiar Telecomunicaciones es el incesante trabajo, esfuerzo y constancia que requiere”.