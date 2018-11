Ford y UGT llegan a un acuerdo para el ERTE de la planta de Almussafes

La dirección de Ford y el sindicato UGT han alcanzado un acuerdo este lunes en las condiciones del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se aplicará a toda la plantilla de la fábrica de Almussafes (Valencia) a partir de este viernes. El resto de sindicatos ha rechazado la propuesta por considerarla insuficiente. La compañía norteamericana parará durante 13 días la producción de motores y 9 días la de vehículos hasta enero.

El portavoz de UGT (sindicato que es mayoritario en esta fábrica), Carlos Faubel, ha asegurado a EFE que la empresa ha respondido positivamente a la propuesta del 80% del salario bruto y el 100% de antigüedad y pagas extraordinarias, tal y como ya se acordó para los expedientes temporales que se aplicaron en el primer semestre de este año en la planta de motores. Además, los días 10, 11 y 31 de octubre cuando se paró la producción se considerarán de vacaciones flexibles y no como jornadas de distribución irregular como se aplicó en un principio.

El portavoz de Comisiones Obreras en la planta, José Miguel Arocas, ha dicho a Cinco Días que con este pacto "solo salen perdiendo los trabajadores", ya que la empresa "solo tendría que pagar un 10% del sueldo del empleado. El otro 70% lo pagaría el Estado con el paro". "Este trato le cuesta al trabajador un 20%. Además, en caso de un futuro ERTE, tendría que elegir entre el paro antiguo y el nuevo, con lo que perdería uno de los dos", ha señalado. Arocas, además, ha asegurado que los directivos no dieron garantías de que no se vuelvan a producir paros en un futuro. "Garantías no las da ni el Papa", habrían dicho en la reunión los dirigentes de la planta, según palabras del sindicalista.

Arocas ha expresado su temor por la reunión que tendrán los comités de empresa de Ford Europa el próximo 15 de noviembre por la pérdida de beneficios que ha sufrido la compañía en el continente.

El STM, por su parte, al igual que CCOO rechaza la propuesta porque considera que la empresa tiene que complementar el 100% de los salarios dado el perjuicio económico que causa a la plantilla, teniendo en cuenta que el Servicio Público de Empleo pagará el 70%.

El ERTE afectará a 6.778 trabajadores y comenzará a aplicarse los días 9 y 16 de noviembre. Continuará en diciembre el 20 y 21 en ambas plantas (motores y fabricación de vehículos), y el 19 también en motores.

En fabricación de vehículos habrá cinco días de aplicación del ERTE en enero (2, 3, 4, 24 y 25) y en motores a esos días se suman el 21, 22 y 23 de ese mismo mes. Los empleados del turno de noche se verán afectados en el turno que comienza a las 22 horas de la noche anterior, según el período de aplicación del ERTE.

La Generalitat da dinero a Ford

La Generalitat Valenciana destinará durante el ejercicio 2019 un total de 23,3 millones de euros a la factoría que la automovilística tiene en Almussafes, lo que eleva a 54,3 millones el importe total de las ayudas que ha consignado durante esta legislatura para esta empresa desde 2016.

El conseller de Economía, Rafael Climent, ha explicado en la comisión de Economía de Les Corts Valencianes que en los presupuestos de su departamento para 2019 se mantienen las líneas de apoyo a Ford España destinadas a proyectos de desarrollo experimental e innovación en el sector de la innovación que tengan beneficios sobre empresas y pymes.

Además, Climent ha anunciado que se añade una nueva línea para Ford por un importe de 9,3 millones de euros, que se destinará a la modernización de la estructura productiva, con el fin de dar apoyo a la fabricación de vehículos eléctricos. El conseller de Economía ha explicado además que en los presupuestos se mantiene la línea para inversiones en la Terminal Logística de Almussafes, que llega a los 5 millones de euros.