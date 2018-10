Ibex en directo: alivio en los mercados ante la tensión comercial China-EE UU

Un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos alivia a los inverores en una mañana de martes marcada, también, por los resultados empresariales, mejor de lo esperado en el caso de BBVA. Las Bolsas de Asia han registrado alzas superiores al 1% en Tokio, Seúl y Sidney, y los futuros del S&P 500 marcan alza del 0,5%. La apertura del Ibex ha sido alcista, con una ganancia del 0,35%, en 8.851 puntos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado a la cadena Fox que tiene en perspectiva un "gran" acuerdo comercial en su reunión del próximo mes con Xi Jinping, si bien matizó que cree que Beijing no está aún dispuesto a firmar. La noticia viene después de quela agencia Bloomberg publicase que Trump prepara una nueva ronda de aranceles, a aplicar sobre todas las importaciones chinas que no ha castigado hasta ahora, si las negociaciones no prosperan. Esta información provocó una caída del 1% en el Dow Jones y del 0,7% en el S&P ayer.

El efecto en Europa es, pues, casi neutro. El Ibex tiene que digerir tanto los resultados de BBVA, que al ganar un 25% más ha mejorado las previsiones del mercado. El valor sube el 0,8% poco después de abir. Dia, por su parte, solo ha dado cifras de resultado operativo y ha asegurado que publicará datos cuando termine un test sobre el deterioro de sus activos. Con todo, sube más del 3% en el arranque de la sesión.

Además, ha publicado resultados Applus. que se dispara un 6%, Liberbank (+4%) y, en Alemania, Volkswagen. La semana es densa en cuentas empresariales también en el extranjero: esta semana publican Facebook, Apple, Alibaba y varias grandes petroleras. En España, esta tarde será turno de Ferrovial.

En el mercado de divisas, el euro recupera algo de terreno y cotiza en 1,138 dólares, tras las caídas de ayer ligadas a la salida de Angela Merkel de la cancillería en 2021. En el mercado petrolero, los precios del Brent siguen estancados algo por debajo de los 80 dólares el barril Brent. Hoy cotiza en 77, marginalmente por encima de los precios de ayer.

En el mercado de deuda los movimientos son escasos. Tanto la prima de riesgo española como la italiana mantienen un tono positivo esta mañana, en 115 y 294 puntos básicos; la italiana baja dos puntos y la española, uno. El bono alemán eleva levemente su rentabilidad al 0,385%, el español se mantiene en 1,546% y el estadounidense cotiza en 3,108%.