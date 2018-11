El algoritmo de Google que publicita ‘apps’

El supermercado online Ulabox lanzó en abril una campaña universal a fin de aumentar las descargas de su app. Desde entonces, ha superado su objetivo inicial en un 40% y conseguido que el coste de captación del cliente que compra por primera vez sea un 15% más bajo que en la web, “algo que al principio nos parecía casi imposible”, dice David Baratech, director de operaciones.

El ejecutivo aprecia el que las UAC ayuden a captar usuarios en muchas plataformas diferentes con anuncios adaptados a cada una de ellas, pero critica que no den la opción de restringir audiencias, plataformas, webs o dispositivos. “Tenemos que confiar 100% en el algoritmo. Si eres un usuario con poca destreza, eso te viene bien porque no te preocupas de nada. Pero si eres un anunciante aventajado, estás en sus manos y eso ya no gusta tanto”, apunta.