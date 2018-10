Dia vuelve a caer con fuerza y cotiza a menos de un euro por acción

En apenas diez minutos de sesión, las acciones de Dia han pasado de apuntarse leves posiciones, cuando ha abierto el mercado, a caer a plomo, concretamente un 10%, lo que lleva a la acción a cotizar por debajo del euro. Este fuerte recorte se suma al desplome que encajó ayer el valor cuando cerró un 42,22% abajo, hasta los 1,097 euros.

La compañía atraviesa por sus horas más bajas tras comunicar durante la jornada de ayer un profit warning como consecuencia de la caída en los volúmenes de venta y el aumento de los gastos operativos que les lleva a estimar un Ebitda ajustado para 2018 entre los 350 y 400 millones de euros, lo que supone una caída de entre el 30% y el 40% frente a la cifra de 568 millones de euros en 2017.

"Nuestra estimación se situaba en torno a los 500 millones de euros (en línea con la previsión del consenso y que ya recogía un peor entorno operativo). Teniendo en cuenta que durante la primera mitad del año el Ebitda se situó en los 226 millones de euros, implica que la segunda mitad del año aportaría entre 124-174 millones de euros en términos de Ebitda", explica Ana Gómez Fernández, de Renta 4, en un informe.

Por otro lado, estas cifras no consideran el adicional impacto negativo que tendrá en las cuentas la consideración de Argentina (15% ventas brutas bajo enseña primer semestre) como economía hiperinflacionaria desde el tercer trimestre, por lo que la cifra de Ebitda aun sería inferior. También se informó de un efecto patrimonial negativo de 70 millones de euros en las cuentas de 2017 como consecuencia del proceso de revisión. Adicionalmente, la compañía anunció también la suspensión del dividendo para 2019 y cambios en el Consejo de Administración, siendo el más significativo el relativo a la presidencia del grupo.

En la junta de accionistas de de abril, Ana María Llopis ya anunciaba que dejaba la presidencia a partir de 2019, sin embargo tras la celebración del Consejo de ayer su dimisión tiene efectos inmediatos y es Stephan DuCharme quien le sustituirá de forma provisional. DuCharme es uno de los dos miembros que desde el mes de abril representa a Letterone en el Consejo, propietario del 29% de Dia.

"Seguimos pendientes de nuevos mensajes por parte de la compañía, que nos permitan comprender las causas de esta rebaja, así como una aproximación del impacto contable de Argentina y los próximos cambios que se efectuarán en la dirección financiera por sus implicaciones en la estrategia", explica Gómez Fernández, de Renta 4, que pone bajo revisión tanto precio objetivo como recomendación.

Por su parte, desde Bankinter recuerdan que "todos estos movimientos: el cambio de dirección y la entrada en el Consejo de personas con experiencia de gestión en el sector nos hacen pensar que contribuirán a mejorar la gestión de Dia en un nuevo plan estratégico (Stephan Ducharme es experto en controlar los costes para hacer frente a la presión en precios) con lo que podríamos ver una reversión de la senda descendiente de beneficios y ventas".

Sin embargo, los analistas de esta casa de análisis matizan que son varios los retos a los que se enfrenta la compañía. "Ya avisamos que hay que tener en cuenta que las posiciones cortas en la compañía alcanzan niveles muy elevados y representan el 18% del capital, que los cambios en el modelo de negocio, de producirse, tardarán en plasmarse en la cuenta de resultados y que las ventas seguirán bajo presión por su exposición a Argentina y Brasil, que en la primera mitad del año representaron el 15% y el 17% de las ventas totales respectivamente".

Posible opa

Mihail Fridman, a través de su empresa Letterone, entró en el capital de Dia en julio 2017 y ha ido elevando su participación hasta el umbral del 30%, que le obligaría a lanzar una opa por la totalidad del capital. Bankinter señala que, hasta ahora era poco probable que se produjera esta opa y, de ocurrir, no creían que la prima fuera sustancial teniendo en cuenta que "el ruso ya controla o interviene activamente en la gestión de la compañía puesto que desde la incorporación en el Consejo de Administración de Consejeros en su representación, la compañía ha anunciado significativos cambios en el equipo y la gestión de la compañía". Sin embargo, ahora elevan la probabilidad de esa opa teniendo en cuenta la caída del valor de Dia en Bolsa.

Otros bancos de inversión han optado por recortar el precio objetivo. Kepler ha pasado de tener una valoración para la acción de Dia de 3 euros a 1,6 euros. Por su parte, Ismael de la Cruz, analista de Investing.com, explica que "a nivel macroeconómico, nada invita a invertir en Dia. Sí, es verdad que ha caído mucho y que cotiza a precios atractivos, pero lo que hoy es barato mañana puede ser caro y veo varias razones que no me inspiran confianza". El experto añade que tras las últimas noticias, su opinión sobre el valor no ha variado y un inversor conservador debería permanecer al margen de esta compañía.