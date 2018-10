La guerra hipotecaria sube de grados: Coinc rebaja al 0,89% el diferencial de su tipo variable

La batalla por ofrecer la hipoteca variable al mejor precio se agudiza. Unos días después de que Bankinter rebajara el diferencial añadido al euríbor en 10 puntos básicos, del 0,99% al 0,89%, Coinc, su plataforma de servicios financieros 100% digital, replica el movimiento a la baja. Así, la Hipoteca Coinc es a partir de ahora al 0,89% más euríbor con un tipo fijo inicial también del 0,89%. Mientras, en Bankinter, el interés durante el primer año es del 1,5%.

La Hipoteca Variable Coinc mantiene el resto de las condiciones con las que se estrenó a comienzos de año. No tiene comisiones (ni de apertura, ni de subrogación) y no no exige la contratación de productos adicionales. Además, permite al cliente no tener que cambiar de banco. Se trata de un préstamo hipotecario que ofrece realizar todos los trámites online, salvo la la firma ante notario.

Bankinter, por su parte, cobra una comisión de apertura del 1% y condiciona la bonificación de la hipoteca a la vinculación del cliente con la domiciliación de la nómina, un seguro de hogar, un seguro de vida y un plan de pensiones. Asimismo, se exigen unos ingresos familiares mínimos de 2.000 euros al mes.

En ambos casos, el plazo máximo es de 30 años y el importe máximo de financiación es del 80% del menor de los valores de compraventa o tasación. En el caso de que sea para segunda vivienda, el límite de la financiación es del 60%.

Por su parte, Santander anunció ayer (junto con el ajuste a la baja en su Cuenta 1,2,3) que para operaciones que requieran una financiación por debajo del 60% el diferencial aplicado será del 0,79%. Se trata del más competitivo del mercado, pero en la práctica muchos clientes no podrán acceder a la oferta, dado que requiere disponer de un ahorro más elevado. En el caso de Openbank, el diferencial es del 0,89% y baja al 0,79% si solo se financia hasta el 50% del valor de la vivienda. En Santander el tipo fijo el primer año es del 1,79% mientras que en Openbank es del 1,89%.

Fue BBVA la que abrió la veda en abril de este año rompiendo el mercado de las hipotecas en una ofensiva que ha obligado a reaccionar al resto del sector. El tipo fijo de partida es del 1,89% el primer año. En el caso de Liberbank, el interés fijo es del 1,75% durante los primeros 18 meses.

Estos movimientos en las hipotecas a tipo variable llegan justo en el momento en el que el euríbor, el índice de referencia para calcular las cuotas, está repuntando tras marcar mínimos históricos a comienzos de este año. El tipo hipotecario subió en septiembre por sexto mes consecutivo y dejó de abaratar las hipotecas por primera vez en cuatro años. En lo que va de mes de octubre, el euríbor continúa subiendo y la media provisional del mes se sitúa ya en el -0,157% frente al -0,166% del mes anterior.