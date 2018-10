Bankinter se une al club de las hipotecas con los diferenciales más baratos al 0,89% más euríbor

Bankinter se suma al selecto club de las entidades que ofrecen hipotecas variables con un diferencial del 0,89% más euríbor. El banco ha comunicado que aplica una rebaja de 10 puntos básicos y que mantiene el tipo de interés fijo inicial en el 1,50% durante el primer año. Se trata de la segunda mejora en las condiciones del préstamo que realiza Bankinter en este año tras la llevada a cabo en febrero pasado, cuando redujo el diferencial desde el 1,20% al 0,99%.

No cambian el plazo de amortización, hasta 30 años, ni el resto de características del producto, que cobra una comisión de apertura del 1% y no tiene comisión de cancelación anticipada. Para acceder a la oferta, el cliente debe obtener las bonificaciones correspondientes a la contratación de productos adicionales: cuenta nómina, un seguro de hogar, un seguro de vida y un plan de pensiones. Asimismo, se exigen unos ingresos familiares mínimos de 2.000 euros al mes. La vinculación no es obligatoria, pero conllevaría un aumento del diferencial.

La hipoteca se concede tanto para primera vivienda como para segunda residencia. En el primer caso el importe de financiación es hasta el 80% del menor de los valores de compraventa o tasación. En el segundo caso, el límite es de hasta el 60%.

Este movimiento sitúa la hipoteca a tipo variable de Bankinter como una de las más competitivas del mercado, con un diferencial al mismo nivel que los que comercializan BBVA, Openbank, Liberbank y Coinc. Fue BBVA la que abrió la veda en abril de este año rompiendo el mercado de las hipotecas en una ofensiva que ha obligado a reaccionar al resto del sector. El tipo fijo de partida es del 1,89% el primer año, lo mismo que en Openbank. En el caso de Liberbank, el interés fijo es del 1,75% durante los primeros 18 meses. Y en Coinc, el primer año tiene un fijo del 0,89%.

Hasta el pasado 30 de septiembre, ING tenía una promoción de su Hipoteca Naranja al 0,89% más euríbor. Ahora el diferencial ha vuelto al 0,99%. También el 0,99% sobre el euríbor oferta Abanca en su Hipoteca Mari Carmen.

Por su parte, Banco Mediolanum sitúa el diferencial en el 0,89% en su Hipoteca Privilegium VIP, destinada a clientes con un patrimonio de al menos 350.000 euros en la entidad. Y Banco Santander publicita en su web un euríbor más el 0,79% a partir del segundo año solo para aquellas operaciones que requieren una financiación hasta el 60% del valor de tasación. Para los que necesiten hasta el 80%, la entidad invita a entrar en su simulador para comprobar el tipo de interés que ofrecería en función del perfil del cliente, siempre que se cumplan las condiciones. Igualmente, en Openbank, si se financia hasta el 50% del valor de la vivienda el diferencial pasa al 0,79% más euríbor.

La nueva producción hipotecaria de Bankinter durante el segundo trimestre del año alcanzó un volumen de 715 millones de euros, lo que supone un 17% más respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzando una cuota del 5,8% en el mercado español de nuevas hipotecas.