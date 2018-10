Car2go ampliará su flota en Madrid con 450 nuevos coches eléctricos

La plataforma de vehículo compartido o carsharing Car2go ampliará su flota con 450 nuevos coches 100% eléctricos para finales de año. Serán 150 smart EQ fortwo y 300 smart EQ forfour, estos últimos de cuatro plazas. Hasta ahora, Car2go contaba solo con vehículos de dos plazas, lo que le dejaba en desventaja con otros competidores del sector en la capital. En total la compañía, que cuenta con 211.000 clientes en la capital, tendrá 850 coches a disposición de los madrileños.

"Vamos a ampliar nuestra flota en Madrid y a añadir vehículos eléctricos de cuatro plazas. De esta forma podremos darle a la ciudad lo que necesita y aumentar nuestra colaboración a la reducción de la contaminación en la capital española gracias a nuestro modelo de movilidad eléctrica", declaró Orazio Corva, Location Manager de la empresa en Madrid.

La compañía, que en noviembre cumplirá tres años desde su fundación, se convertiría así en la plataforma de coche compartido que cuenta con más automóviles en la capital. Cada uno de sus vehículos se alquila una media de 15 veces al día, lo cual, destacan desde la compañía, es una manera de cuidar el medioambiente, además de ser una buena alternativa de movilidad en Madrid.

El Ayuntamiento de la capital prohibirá a partir del próximo mes el acceso a Madrid central a aquellos coches que no tengan etiqueta medioambiental y no podrán aparcar en la calle los vehículos con distinción B y C (solo lo podrán hacer en un parking). Los automóviles de cero emisiones y eléctricos podrán pasar sin problema. "Car2go ofrece a los madrileños una solución de movilidad alternativa ante las inminentes restricciones en el tráfico de la capital, que comenzarán a aplicarse a partir del 23 de noviembre", aseguran desde la compañía.