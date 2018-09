Plataformas y propietarios de pisos turísticos se unen contra Carmena

La lucha contra el fenómeno de las viviendas turísticas le puede salir rentable a Manuela Carmena si finalmente se presenta a las elecciones municipales, pero también le puede salir muy cara si los propietarios de viviendas turísticas (el cálculo empresarial las cifra en 10.000 casas) y los despachos de abogados presentan las numerosas demandas que están ultimando contra una norma que consideran “inconstitucional y desproporcionada”.

Los conflictos con los vecinos, la escalada del precio del alquiler y las dificultades de los ciudadanos para encontrar casas han llevado al Ayuntamiento de Madrid a tomar una decisión sin precedentes. Cualquier profesional o particular deberá contar con una licencia si alquila su casa durante más de 90 dias, siempre y cuando la vivienda que pretenda alquilar tenga acceso independiente desde la calle y cuente con una recepción. Un requisito obligatorio que según los cálculos del Consistorio ilegalizará al 95% de la oferta actual.

Manuel Serrano, socio de Serrano Alberca & Conde, bufete especializado en derecho urbanístico, recalca que este plan es anticonstitucional. “Pretende reordenar el turismo cuando no tiene competencias para ello. Estas medidas afectan al derecho de la propiedad y a la retroactividad de las leyes. La norma no se conocía, no se podía prever y excede de la racionalidad de las mismas legislaciones. Es inconstitucional, afecta a la seguridad jurídica y generará un efecto retroactivos pernicioso”, recalca.

La norma ya se ha aprobado, pero no entrará en vigor hasta finales de este año. En ese período, el Ayuntamiento abrirá un período de alegaciones. Chema González preside la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos y Vacacionales de Madrid (Asotur), que representa a 2.000 propietarios y a las 27 grandes empresas profesionales. “Tenemos unos servicios jurídicos que adoptaran medidas legales si no hay cambios. Estamos radicalmente en contra y tenemos la razón con el derecho en la mano. El Plan General de Urbanismo ha sufrido modificaciones, que consideramos que no son legales y que se pueden recurrir”, recalca. González se muestra pesimista y cree que no habrá cambios en los próximos meses. “Hemos tenido una buena interlocución con el ayuntamiento, hasta que su radicalidad nos ha hecho entender que no tenemos mucho más que decir.”, subraya.

Desde Airbnb se muestran más cautos a la hora de valorar ese nuevo plan, pese a que es uno de los principales damnificados. “ Las normas en España no diferencian entre ciudadanos normales que comparten su hogar y operadores profesionales. Airbnb está comprometido con continuar colaborando con las administraciones y tiene abiertas conversaciones con más de 100 gobiernos locales o regionales, solo en Europa”, remarcan fuentes de la multinacional con sede en San Francisco. Los datos que manejan para Madrid apuntan a que el 81% de los propietarios solo tiene un anuncio, que la media de alquiler son 70 días al año y que un porcentaje elevado (el 60%) comparte su primera vivienda.