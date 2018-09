Pedro Moneo (Opinno): “El líder debe actuar como faro guía”

Licenciado en Ingeniería mecánica por la Universidad Politécnica de Madrid, Pedro Moneo (Madrid, 1977) es el fundador y consejero delegado de Opinno, una consultora de innovación global que conecta a más de 150.000 expertos, inversionistas, ejecutivos y especialistas en tecnología en más de 20 países. También ejerce como editor de las revistas MIT Technology Review y Harvard Business Review en español, y actúa como business angel a través de Entrepreneur Capital. Antes de fundar Opinno en 2008, fue subdirector general de la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT). Posee un grado de Ingeniería nuclear por la Comisión de Energía Atómica de Francia y ha sido investigador en los reactores avanzados en el Laboratorio Nacional Argonne en Chicago.

¿Cómo entiende la innovación?

Hay muchas maneras de definir la innovación. A lo largo de mi carrera profesional me he sentido identificado con algunas y más tarde con otras. En mis primeros pasos como emprendedor, me he alineado mucho con la definición que más se escucha en MIT, que dice que innovación es invención más comercialización. Esta visión refuerza que inventar es importante, pero que un invento que no se vende y no llega al mercado no nos sirve para cambiar las cosas. Diez años después de lanzar Opinno, ahora estoy preocupado por la escalabilidad. Me obsesiona cómo la tecnología que utilizamos hoy en todo el mundo es consecuencia de las invenciones de muy pocas personas, y cómo esas invenciones han conseguido propagarse hasta convertirse en universales. Crear innovación escalable, que cambie las cosas, es otro nivel de innovación. Es mucho más difícil, pero mucho más apasionante como proyecto emprendedor.

¿Cuál es el rol del consejero delegado en la innovación?

Creo que, cuanto más intenso es el esfuerzo innovador de una organización, el papel del consejero delegado se parece más al de un emprendedor, fundamentalmente en dos aspectos. El primero es que las organizaciones altamente innovadoras son muy sensibles al talento. Por esta razón, ayudar a definir y defender los valores de la organización es una tarea fundamental del consejero delegado. Los valores y la cultura de la organización son los que van a permitir atraer, fidelizar y hacer productivo al mejor talento del mercado. El segundo es en ser portavoz de la misión: una organización altamente innovadora va a estar sometida a muchas tensiones de cambio, lo que normalmente genera confusión y ansiedad en los equipos de trabajo. Es importante que el consejero delegado actúe como faro guía, para que cuando los miembros del equipo se desorienten, puedan recordar la misión y la dirección en la que deben trabajar. Defender la misión implica mantener una visión de largo plazo a pesar de los contratiempos del día a día.

¿Qué cualidades configuran a un buen líder innovador? ¿Qué valora más al contratar a un colaborador cercano para transformar?

En Opinno hemos trabajado mucho en identificar qué cualidades o valores se repiten en los líderes y en los equipos innovadores. Estos valores nos parecen tan importantes que se han convertido en el esqueleto principal de nuestra organización y articulan nuestros objetivos estratégicos, procesos de reclutamiento y evaluación, planes de formación e incluso nuestra manera de elegir si queremos o no trabajar con un cliente que nos propone un reto. Guardar una coherencia completa con los valores hace que las organizaciones sean fuertes. Los valores que nosotros consideramos más importantes son cinco. Por un lado, liderazgo, visión, vocación de cambiar las cosas y pensar en grande. Segundo, tener curiosidad por aprender, capacidad de escucha y creatividad. Tercero, buscar la excelencia y ser comprometido con su trabajo. Cuarto, ser empático y trabajar bien en equipo, y por último, ser íntegro y honesto y preocuparse por el impacto final del trabajo de uno.

¿Cómo ha cambiado la transformación digital su sector y su empresa?

Como consecuencia de la transformación digital, hoy hacen falta profesionales especializados en áreas de conocimiento cada vez más concretas y sofisticadas, que además se renuevan con frecuencia y obligan a los expertos a educarse constantemente o reciclarse. En Opinno hemos descubierto que el mejor talento del mundo no quiere estar en nómina de nadie y eso nos ha llevado a repensar cómo será el negocio de la consultoría en el futuro, y la respuesta es que la consultoría debe y va a ser disrumpida por los modelos colaborativos. Las consultoras tendremos núcleos más pequeños y grandes redes de expertos orbitando a nuestro alrededor y participando en proyectos alineados con su área de especialización. A día de hoy, Opinno utiliza de manera activa una gran red de expertos en sus proyectos de consultoría, pero mantiene a sus directores de proyecto como personal propio. Hemos optado por un modelo híbrido entre la consultoría tradicional y la economía colaborativa, que nos permite mantener la cercanía con nuestros clientes y asegurar la calidad de nuestro trabajo, a la vez que somos escalables y especialistas en cualquier campo tecnológico.

