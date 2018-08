Adela&Viki, trajes de baño mágicos para mujeres reales

Adela&Viki (A&V) –Adela Penedo y Victoria Orgaz–, llevan más de dos décadas dedicadas a la moda baño. Unas precursoras que vieron que el wonderbra, el icónico y revolucionario sujetador de los noventa, podía tener un sitio entre bikinis y bañadores.

Y dicho y hecho. “Nos fuimos a Londres, nos trajimos el Wonderbra, lo destripamos para ver cómo estaba diseñado y cosido y empezamos a producir wonderkinis. “Un éxito”, recuerda Penedo, pero habían asumido demasiados riesgos y eso en los negocios se paga. “Vendimos mucho..., pero el sector textil entró en crisis, los proveedores dejaron de pagarnos y nos arruinamos”. Corría el año 97 y tuvieron que liquidar la sociedad.

En 2012 retoman su proyecto. “Aprendiendo de los errores, hicimos un plan de negocio, desechamos riesgos como vender a tiendas o fabricar bikinis, utilizamos nuestros propios patrones y contratamos directamente con las fábricas. Algunas con las que ya habíamos trabajado tuvieron que echar el cierre con la crisis”, añade Orgaz.

Arrancan con los “3.000 euros que cuesta constituir una empresa y un aval personal de otros 14.000”. Lanzan su primera colección, formada por cuatro modelos de trajes de baño, el 15 de junio de 2013 a un precio de entre 75 y 85 euros y arrasan.

De las 800 unidades que ponen en el mercado, “vendimos casi todas: unas 700 y pico”. Y lo que es mejor, continúa Orgaz, “a los 13 meses de empezar, ya no necesitábamos financiación”.

Para ahorrar costes, apuestan por modelos de lycra lisos; diseñan, fabrican y venden directamente sin intermediarios; alquilan un local durante un mes y medio ,“hasta el 31 de agosto, bajo el concepto ahora tan de moda de pop up store” (tiendas temporales) en la calle Ayala de Madrid, en el corazón del barrio de Salamanca, “y el boca a boca hace el resto. Teníamos colas desde las ocho de la mañana y los domingos no cerrábamos antes de las doce”, recuerda Penedo. Todo made in Spain y todavía no había llegado el fenómeno curvy.