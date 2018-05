Ana Botín: “Debemos fomentar una universidad con valores”

Cinco Días

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha dicho hoy que "es obligación y responsabilidad" de todos buscar una solución a la situación que se está viviendo en Cataluña. En una entrevista en la Cadena Ser, Botín se ha mostrado convencida de la necesidad de "trabajar juntos" para "volver a atraer a todos los catalanes al proyecto de España, que es un gran proyecto".

"Conozco la creatividad y la capacidad de esfuerzo y de hacer cosas que tenemos", dijo Botín, que insistió en que es necesario encontrar la manera de volver a "enamorar a todos los catalanes del proyecto español". Botín se mostró convencida de estar hablando "por muchos españoles" al decir que "queremos a los catalanes y a Cataluña y creemos que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan".

La presidenta de Banco Santander también se ha mostrado a favor de desvincular el riesgo soberano del bancario y mutualizar la deuda soberana europea para que, ante nuevas crisis, los países compartan el riesgo. Preguntada por si ante una nueva crisis de la zona euro estaría más a favor de mecanismos de solidaridad como propone Emmanuel Macron, o de la austeridad de la canciller alemana, Angela Merkel, Botín ha dicho ser más partidaria del presidente francés.

Y es que, en su opinión, hay que eliminar el riesgo soberano porque en la próxima crisis, "que la tendremos", "no nos podemos permitir que desaparezcan empresas y puestos de trabajo" solo por el hecho de que España como país este "mal visto" como ocurrió en 2011.

Botín ha recordado que durante la crisis de la deuda soberana, cuando el riesgo país de España subió hasta máximos históricos y superó los 600 puntos básicos, los costes de financiación de las empresas nacionales eran mucho más elevados que los de otras compañías europeas y la banca no pudo prestar al mismo tipo de interés, algo que, ha considerado, "no es justo". No obstante, ha indicado que esta mutualización de la deuda también exige responsabilidad por parte de los países, que deben seguir profundizando en las reformas, con las que tienen que estar comprometidos.

Al respecto, ha precisado que aunque en España se ha profundizado mucho en las reformas y se ha conseguido mucho "hay que seguir para que la recuperación llegue a todos", y "no darse por satisfechos hasta tener puestos de trabajo dignos". "Soy consciente de que tememos que hacer un esfuerzo enorme para que la recuperación llegue a todos, pero lo que ha conseguido España en los últimos años ha sido admirable", ha añadido.

"El sistema funciona, pero hay que mejorarlo. Desde mi posición lo que podemos hacer es ayudar a las empresas, a las personas, siendo más transparentes", ha manifestado Botín, que ha añadido que "sabemos que muchas personas no llegan a final de mes", y por eso, Santander está mejorando salarios, productos y la manera de hacer las cosas". En este sentido ha indicado que Santander ha elevado en un 10 % el sueldo a los trabajadores que menos cobraban.

Por último, y preguntada por la situación de las mujeres, Botín, que ha dicho que se considera feminista, ha manifestado que aún hay "mucho que hacer", y que en el objetivo del banco es que en 2025, el 30 % de los puestos directivos sean de mujeres