Gerardo Pérez Giménez: “El coche eléctrico debería estar exento del IVA”

Como representante de los concesionarios oficiales, Faconauto estará presente un año más en Madrid Auto 2018. La federación organizará dentro del salón el Primer Observatorio de la Posventa Oficial el jueves 24 de mayo.

Gerardo Pérez Giménez, distribuidor de los coches de Renault y Ford en las provincias de Jaén y Granada, cumplirá en junio un año al frente de la organización, que defiende los intereses de 2.200 concesionarios y 500.000 empleos entre directos (162.000) e indirectos.

¿Qué esperan para este año en términos de matriculaciones?

Las previsiones apuntan a un crecimiento de entre el 4% y el 5%. El mercado de particulares se ha robustecido y el de empresas se ha visto favorecido por el mayor acceso al crédito y la mejora de las cuentas de resultados. No vamos a ver ya crecimientos de dos dígitos, pero uno moderado de uno es suficiente para que los concesionarios obtengamos buenos resultados y los fabricantes sigan apostando por este país.

¿Qué tendencia seguirán los precios?

La presión comercial de las marcas sigue aumentando, pero este verano y los meses siguientes, más que los descuentos, lo determinante será ver cómo influye el nuevo sistema de medición de emisiones. Como el impuesto de matriculación está vinculado a las emisiones de CO 2 , junto con Anfac hemos propuesto a Hacienda fórmulas para que este cambio no repercuta en los clientes, ya que, de lo contrario, muchos coches que ahora están exentos de pagarlo tendrán que hacerlo. La recepción ha sido buena. Hacienda coincide con nosotros en que el objetivo de la reforma fiscal del automóvil no debe de ser recaudar más, sino potenciar el sector de la fabricación y distribución. En un mundo que tiende hacia un uso más racional del automóvil, debería gravarse más el uso que la propiedad, y eso pasa también por eliminar impuestos como el de matriculación y rebajar la carga fiscal de los carburantes.

"Reducir la antigüedad media del parque de 13 a 7,5 años nos tomará entre ocho y nueve. Hay que empezar ya"

¿Debería retomarse el plan PIVE?

Para animar las ventas no, porque el mercado es robusto, pero sí para incentivar la compra de coches eléctricos y de los de gasolina y diésel menos contaminantes.

¿El eléctrico debería pagar un IVA reducido o quedar exento del todo?

Los eléctricos ya no pagan impuesto de matriculación, pero dado que hoy por hoy no pasan del 0,6% del mercado, tampoco deberían pagar IVA. Entiendo que es una postura un poco drástica y que Hacienda, como es lógico, cuida sus ingresos; pero si queremos que el eléctrico avance rápidamente, debería de estar exento como ocurre en Noruega y otros países. Sería una forma de compensar el que hoy tenga un precio un poquito más alto por la falta de economías de escala que sí tienen el resto de coches. Pero tampoco debemos olvidar a la gasolina y al diésel. Estos seguirán teniendo un peso importante. Lo que tenemos que hacer es dar incentivos a los modelos menos contaminantes para que la antigüedad media del parque baje de 13 años a 7,5.

¿En qué tiempo podría lograrse?

Si empezáramos ahora... Fíjese, el año pasado vendimos muchos coches y estuvimos todos muy contentos, pero la antigüedad del parque aumentó. ¿Por qué? Porque los coches que sobrepasaron los 10 años superaron en número a los nuevos que se vendieron. Si empezáramos a tomar medidas ahora, tardaríamos entre ocho y nueve años en rejuvenecer el parque, es mucho tiempo. Por eso urgen medidas, pero, sobre todo, urge un plan integral que lidere el Ministerio de Medio Ambiente y tenga eco en comunidades autónomas y ayuntamientos. Habría que hacerlo ya.

Cuando dice que la presión comercial de las marcas es muy exigente, ¿se refiere también a los objetivos de venta?

En los dos sentidos, en el de los descuentos, que siguen siendo brutales porque, claro, ahora que el mercado crece es cuando realmente quieren quedarse con una parte de la tarta, y en el de los objetivos, que efectivamente son muy ambiciosos. Coincidimos en que una marca tiene que aspirar al liderazgo siempre, pero también que esos objetivos deben de ser razonables y la suma de todos ellos no se corresponde con la realidad del mercado.

¿Por eso suben las automatriculaciones?

Sí, es una tendencia que se mantiene y, desgraciadamente, aumenta. Si sumas los objetivos de todas las marcas, en el año habría que vender 1,8 millones de coches, cuando en realidad vamos a vender 1,4. Los concesionarios intentan suplir ese exceso de ambición con automatriculaciones a las que luego les cuesta mucho dar salida. El mercado puede admitir un máximo del 5%, pero no del 10%, 15% o incluso 20% a que obligan algunas marcas. Eso es absolutamente inasumible y lleva a las redes comerciales a una situación de riesgo financiero.

¿Qué piden a nivel de regulación para que la relación entre fabricantes y concesionarios sea menos desigual?

Necesitamos una norma que regule tres cosas: el fondo de comercio, las inversiones no amortizadas y los derechos del personal. Los empleados necesitan tener la tranquilidad de que recibirán una indemnización que, en caso de rescisión unilateral del contrato, debería pagar el fabricante. Es una regulación que ya existe en Alemania, es decir, que no estamos pidiendo nada extraño.

¿Es cierto que las marcas se están reservando para sí las ventas online?

En algunos casos, sí, en otros están estudiando qué impacto va a tener el auge del canal online. Las redes no entendemos muy bien que debamos invertir en el ladrillo, donde se sigue vendiendo el 95% de los coches, y que la parte online, donde la inversión no es tan alta, se la reserve el fabricante. Así como el concesionario confía plenamente en una marca cuando invierte, estas deberían confiar plenamente en sus redes a la hora de vender online. Nosotros ya no solo vendemos coches, vendemos servicios y acompañamos a los clientes a lo largo de toda la vida útil del vehículo.