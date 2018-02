Elecciones italianas a la vista: ¿Qué deben esperar los inversores?

Italia celebará el próximo domingo 4 de marzo elecciones generales, sin que en esta ocasión los inversores estén especialmente inquietos con los resultados y ello a pesar de que las encuestas y el enrevesado tablero político no auguran un país fácil de gobernar. El riesgo político no está en este momento en la primera línea de las preocupaciones de los inversores, centrados en la velocidad a la que subirán los tipos de interés en EE UU y en anticiparse a la fecha de caducidad del largo ciclo alcista actual.

Pero lo que suceda en la tercera mayor economía de la zona euro es siempre motivo de atención, aunque sea como elemento secundario y aunque Italia esté muy lejos de acaparar los focos del parqué como lo hizo en otras épocas. Ni la Bolsa ni la deuda soberana italianas sufren la inestabilidad de los tiempos en que más se temía por la elevada carga tóxica de sus bancos –con capacidad para agitar el conjunto del mercado europeo en el otoño de 2016– ni muchos menos la convulsión de cuando Silvio Berlusconi abandonó el gobierno de forma abrupta para ser sustituido por el tecnócrata Mario Monti, allá por noviembre de 2011.

Aun así, sobre Italia sigue pesando una cierta penalización por su constante incertidumbre política. La ola de populismo que recorre Europa a consecuencia de la crisis también ha anidado con fuerza en Italia y el avance del Movimiento 5 Estrellas, que cosechó granes éxitos en las municipales de 2016, es visto con recelo por los inversores. De hecho, si las elecciones italianas del próximo domingo no presiden la agenda inversora de estos días es porque, pese a su apoyo electoral, no se espera que 5 Estrellas pueda llegar a formar gobierno. Además, la formación ha renunciado a la idea de someter a referéndum la permanencia en el euro, para alivio de los parqués.

“Las elecciones en Italia pueden ser notoriamente difíciles de predecir, pero el resultado más probable sería un nuevo gobierno de la actual coalición de centroderecha o una nueva coalición de PD (Partido Democrático) y el centro derecha”, prevé Mauro Vittorangeli, director de inversiones de renta fija de Allianz Gloabl Investors. El experto va más allá y afirma que “los mercados deberían absorber cualquier evento con calma. Incluso si los diferenciales de los bonos se amplían, creemos que Italia sigue ofreciendo buenas oportunidades de inversión, siempre y cuando el centro se mantenga”. El secreto de la tranquilidad con que se observa la proximidad de las elecciones italianas está por tanto en esa expectativa de continuidad y en que una gran coalición de centro acabe formando gobierno, favorecida por la reforma electoral pactada entre Berlusconi y Renzi y aprobada en octubre del año pasado.

El gobierno italiano tiene pendiente presentar a Bruselas un ajuste presupuestario para evitar un expediente por el déficit

Así, pese a contar con un respaldo electoral cercano al 30% del voto, el Movimiento 5 Estrellas difícilmente podrá obtener los votos suficientes que, de acuerdo con esa nueva ley, le permitirían gobernar en solitario. “La nueva ley electoral de Italia favorece a las fuerzas políticas establecidas, que pueden formar coaliciones más grandes”, reconoce Vittorangeli. A esto se añade que la formación que ahora lidera Luigi di Maio –con el carismático Beppe Grillo ausente de la campaña– ha lanzado a su electorado la promesa de alcanzar el 40% del voto con tal de evitar un gobierno en coalición –supuesto improbable en cualquier caso ante la previsible dificultad de encontrar un socio dispuesto–. Y según los sondeos, las cuentas no salen para alcanzar ese 40%.

UBS también advierte de la elevada incertidumbre que rodea el resultado de las elecciones italianas, a la vista de que las encuestas no dan una mayoría rotunda a ninguna formación. El escenario principal que contempla el banco suizo es el de la creación de una gran coalición de centro de los grandes partidos (que incluya a la formación de centro izquierda de Renzi y a la Forza Italia de Berlusconi) bajo el liderazgo de un tecnócrata o del mismo primer ministro actual, Paolo Gentiloni. “Este escenario sería del agrado del mercado, garantizaría estabilidad”, explica.

Cita también con Alemania Es la fecha para las elecciones generales italianas y también para conocer el resultado de la consulta lanzada a las bases del SPD sobre el acuerdo de gran coalición alcanzado por su cúpula con la formación conservadora de Angela Merkel. Los más de 460.000 socios del SPD está llamados a votar si respaldan o no el acuerdo hasta el 2 de marzo. En caso de una mayoría contraria a volver a pactar con Merkel, la mayor economía de la zona euro se sumergería en una incierta situación política, cinco meses después de la celebración de las elecciones. Las opciones de Merkel pasarían por gobernar en minoría o por unos nuevos comicios.

“En caso de que las elecciones no sean concluyentes, esperamos que los partidos y las instituciones trabajen para formar una gran coalición. El riesgo de unas segundas elecciones, sin embargo, no debe subestimarse”, añaden desde Deutsche Bank, que pone además el foco en el desafío económico que tiene pendiente Italia una vez pasen los comicios.

El gobierno italiano, según establece la legislación nacional, deberá presentar ante el Parlamento un presupuesto para los próximos tres años que servirá de base para las cuentas públicas que debe enviar a la Comisión Europea a finales de ese mes. Bruselas ya advirtió en noviembre que Italia estaba en el grupo de países que podían incumplir este año con las normas presupuestarias europeas, arriesgándose por tanto a la apertura de un expediente por déficit excesivo.

“Tal como están las cosas, Italia no cumple con las normativas fiscales de la UE y, sin algunos ajustes, Roma estaría en camino de colisionar con Bruselas. De momento, la brecha no es muy grande y se espera que haya acuerdo entre las partes”, puntualizan desde Deutsche Bank. El ajuste fiscal necesario para cumplir con Bruselas es de alrededor de 3.000 millones de euros, el equivalente al 0,2% del PIB de 2017 y 2018, que no figura precisamente en ninguno de los programas electorales. “Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, la posición fiscal estará en el centro de atención. Por ahora, todas las partes prometen políticas expansionistas”, advierte Deutsche.