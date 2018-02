¿Cuánto paga el autónomo español que se da de alta en 2018?

La tarifa plana ha desvirtuado el coste real de ser autónomo en España. Actualmente, un nuevo autónomo puede cogerse a dicha ayuda, de manera que sólo pagará 50 € al mes durante un año, para luego ir incrementando progresivamente el coste de su cuota, hasta la cantidad real que pagarás durante el resto de vida.

Por lo tanto, lo primero que debe plantearse el nuevo autónomo es que el coste de ser profesional por cuenta propia en España no es de 50 euros al mes. Esto es temporal y, además, no todo el mundo puede acceder a esta bonificación.

¿Quién puede acogerse a la tarifa plana de 50 euros?

Lo primero que debes saber es que si has sido autónomo en un periodo anterior a los dos años, no podrás acogerte a esta ayuda.

Si, por ejemplo, pretendes darte de alta el 1 de marzo de 2018, y acceder a la tarifa plana para autónomos, no puedes haber sido autónomo entre el 1 de marzo de 2016 y el 1 de marzo de 2018. Si, durante ese periodo, has estado de alta como profesional por cuenta propia en algún momento, no tendrás derecho a esta ayuda.

Otra circunstancia, que no suele tenerse en cuenta, es que si has disfrutado con anterioridad de la tarifa plana, la limitación para volver acogerte a ella se amplía a tres años. Siguiendo con el ejemplo anterior, si estuviste de alta como autónomo en diciembre de 2015, y disfrutaste en ese momento de tarifa plana, tendrás que esperar a que pasen tres años desde tu última fecha de alta, y no dos.

¿Cuánto cuesta ser autónomo en España después de la tarifa plana?

Los plazos de la tarifa plana son los siguientes:

- Durante el primer año se abonan los mencionados 50 euros, siempre y cuando coticemos por la mínima.

- Durante los seis meses siguientes se producirá una reducción del 50% sobre la base mínima. Actualmente, en torno a los 137 euros al mes, dependiendo de cada caso concreto.

- Durante los seis meses siguientes, reducción del 30% sobre la base mínima. Pagarás en torno a los 193 euros al mes.

- A partir de ese momento, pagarás 275 € al mes, si sólo estás cotizando por Contingencias Comunes. Este tipo de cobertura te cubre en el caso de que tengas enfermedad común o accidente no laboral. Sin embargo, no estarás cotizando para tener paro (cese de actividad) ni en caso de accidente o enfermedad derivada del trabajo.

Ayudas añadidas por Comunidades

Es importante informarse de ayudas añadidas que han aportado algunas Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en Madrid, el periodo en el que sólo se pagan 50 € es aún mayor que el descrito por la normativa nacional. Otras regiones, como Murcia, también han ampliado dicho periodo de bonificaciones. Lo recomendable es consultar con Ayuntamientos y Comunidades donde se vaya a producir el alta, para estar completamente seguros de cuánto tiempo se prolongará la reducción.