Andbank prevé una caída de hasta el 30% en el precio del petróleo

Si el precio del crudo se volviera a regir hoy por las fuerzas de mercado, su precio rondaría entre los 45 y los 50 dólares el barril -en el caso del West Texas, de referencia en Estados Unidos-, casi un 30% menos de los 65 dólares a los que cotiza en la actualidad, según la estimación de Andbank. La entidad apunta que los precios tenderían significativamente a la baja "en ausencia de acuerdos de manipulación de la oferta global", en referencia al pacto alcanzado por los países de la OPEP en noviembre de 2016 para reducir la producción en más de un millón de barriles diarios.

A corto plazo, el economista jefe de Andbank, Álex Fusté, ha señalado que el precio del crudo se mantendrá, más aún cuando los países de la OPEP y Rusia anunciaron el pasado noviembre su intención de extender el acuerdo al menos hasta finales de 2018, ya que expiraba este mes de marzo. No obstante, el experto ha apuntado que el cartel de los 14 productores de petróleo liderados por Arabia Saudí ya no goza de tanto poder de influencia sobre los precios debido a la competencia: "los productores de la OPEP ya no tienen la capacidad de fijar los precios como en el pasado, [...] la proliferación de productores hace mucho más difícil el control de precios".

Fusté ha calificado esa alteración artificial como "un signo de debilidad de la OPEP, ya que no se puede manipular durante tanto tiempo el mercado", y ha añadido que, pese a que pueda parecer contraintuitivo, a los productores les conviene que baje el precio del crudo, porque cuanto más bajo sea, "mayor será el coste de oportunidad de las fuentes alternativas de energía".

Además de las previsiones sobre las materias primas para el 2018, la responsable de estrategia de Andbank, Marian Fernández, ha valorado las expectativas económicas para España, donde prevé un crecimiento de entre el 2,4% (la previsión del Banco de España) y el 2,7%. No obstante, la entidad no cree que la inestabilidad política en Cataluña afecte al PIB español: "no esperamos un impacto significativo", ha añadido el economista jefe. En la Bolsa, el banco privado mantiene que el precio objetivo para el Ibex se moverá en torno a los 11.154 puntos, y recomienda vender cuando llegue a los 12.270 puntos. Señala además al selectivo como su preferido dentro del mercado europeo.

Respecto a la eurozona, Andbank prevé que el programa de compra de deuda del BCE finalizará en el tercer trimestre del año, y que no será "por lo menos hasta mediados de 2019" cuando los tipos empiecen a subir, algo que dependerá también, según explican, de la subida de la inflación.