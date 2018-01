Repsol busca oportunidades de compra en la industria renovable

Repsol está estudiando distintas opciones en el mercado con el objetivo de crecer en el área de las energías renovables, lo que le permitiría así diversificar su negocio de cara a prepararse para la transición ya en marcha en el sector energético, informa Europa Press.



Con este fin, la petrolera ha sondeado, a través de contactos preliminares, posibles opciones en el mercado de compañías 'verdes' como X-Elio o Renovalia, señalaron las mismas fuentes.



Opciones como adquirir X-Elio, propiedad de KKR (80%) y Gestamp (20%) y que tiene una capacidad de 650 megavatios (MW) 'verdes' y presencia en 12 países, o Renovalia, del fondo estadounidense Cerberus y que cuenta con una cartera de proyectos de más de 800 MW diversificada en seis países, permitirían dar a Repsol ese importante salto en renovables.



Fuentes de la compañía declinaron realizar ningún tipo de comentario al respecto del posible interés en la adquisición de cualquier compañía del sector de renovables.



Este movimiento hacia una Repsol más 'verde' se enmarcaría dentro de su nuevo plan estratégico, que la petrolera prevé presentar en los próximos meses como su 'hoja de ruta' en ese periodo de transición energética que se ha abierto.



En este contexto de apuesta por la transición hacia un modelo energéticomenos intensivo en carbono, Repsol tiene como principal activo el gas, que representa dos tercios de su producción total y un 75% de sus reservas.



Además, también ha hecho en los últimos años un esfuerzo en su apuesta por el desarrollo tecnológico, como su presencia en Ibil, una alianza con el Ente Vasco de Energía dedicada a los puntos de recarga de coches eléctricos. No obstante, cualquier movimiento de la compañía en el mercado de renovables no sería en ningún caso inmediato ni estaría vinculado

a una posible desinversión en Gas Natural Fenosa.



Y es que, otra opción que mantiene abierta la compañía para ese crecimiento a través de adquisiciones es la venta de su participación del 20% en Gas Natural Fenosa, valorada en unos 4.000 millones de euros.



La pasada semana, la compañía presidida por Antonio Brufau ya confirmó que había recibido "muestras de interés" de diversos inversores, entre los que se encontraba el fondo CVC, por esta participación en la gasista, aunque la petrolera subrayó que no había tomado decisión alguna respecto a una posible desinversión.



A este respecto, la salida definitiva de Gas Natural Fenosa, después del primer paso dado en septiembre de 2016 con la venta de un 10% de su participación al fondo GIP por 1.900 millones de euros, permitiría a la petrolera aumentar su caja.