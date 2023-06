Cómo descargar vídeos con YouTube Premium en los iPhone y iPad de Apple

¿Quieres guardar tus vídeos favoritos de YouTube en tu iPhone o iPad para verlos sin conexión? Te mostramos cada paso para descargar estos contenidos en tu teléfono o tablet de Apple. Pero no olvides que los términos de servicio de YouTube dictan que necesitas ser suscriptor de YouTube Premium para poder hacer esto.

YouTube Premium es un servicio que posibilita, entre otras cosas, el disfrutar de los contenidos sin anuncios o lo que en este caso interesa: la capacidad de descargar vídeos para verlos sin conexión, una función ideal si viajas o si tienes pensado ir a áreas con una conectividad limitada.

Así descargas vídeos de YouTube Premium en los iPad y los iPhone

Te vamos a mostrar todos los pasos que tienes que dar para conseguir esto de una forma sencilla y obteniendo como resultado que guardarás en local los contenidos que desees de una forma cómoda e intuitiva. Son los siguientes:

Abre la aplicación de YouTube en tu iPhone o iPad. Si aún no la tienes, puedes descargarla de forma gratuita desde la App Store.

Lo siguiente es encontrar y seleccionar el vídeo que deseas descargar. Puedes utilizar la búsqueda de la aplicación. Pulsa en la creación que deseas descargar una vez que la localices.

En la página del vídeo, encontrarás un botón de descarga debajo de este. Se ve como una flecha que apunta hacia abajo. Dale uso y, entonces, podrás elegir la calidad (recuerda, cuanto mayor sea esta, más espacio de almacenamiento ocuparán).

Listo, ahora lo único que falta es que se complete el proceso.

Unsplash

Cómo encontrar los vídeos que has descargado

Después de haber conseguido un vídeo de YouTube en tu dispositivo de Apple, es posible que te preguntes dónde se almacenan. Así lo puedes encontrar:

Pulsa en la sección de Biblioteca de la aplicación YouTube que verás en la zona inferior de su interfaz.

Ahora Navega hasta la sección de Descargas. Aquí es donde se almacenan todos tus vídeos descargados. Verás una lista con todos y es la forma en la que puedes elegir para reproducirlos, aunque no tengas acceso a Internet.

Unsplash

Normas de esta función YouTube

Vale la pena recordar que los Términos de Servicio de YouTube prohíben la descarga no autorizada de contenido. Existen algunos vídeos, especialmente aquellos con protección de derechos de autor, no permiten la descarga. Esto debes tenerlo en cuenta, ya que si decides no emplear debidamente los contenidos de la plataforma es posible que puedas tener algún problema en el uso del desarrollo de Google del que hablamos