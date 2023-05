YouTube para Android TV se actualiza con estas novedades para mejorar su funcionalidad

Google sigue mejorando su ecosistema de aplicaciones. Y ahora le toca el turno a YouTube para Android TV, que acaba de recibir una serie de mejoras de lo más interesantes.

Sin duda, YouTube es una de las mejores plataformas para ver contenidos en streaming, y una de las apps más utilizadas en Android TV. Y Google sigue trabajando para mejorar la experiencia de usuario.

Para ello, acaban de anunciar una serie de mejoras que incluye mayores facilidades para cambiar de cuenta, acceder a YouTube Kids, mejoras en los tiempos de respuesta más sorpresas.

Estas son las seis novedades que llegan a YouTube para Android TV

Lo cierto es que la app de Google para televisores no es precisamente la mejor. De ahí que muchos usuarios apuesten por un cliente alternativo para ver YouTube en Android TV.

Aunque poco a poco Google ha ido añadiendo mejoras para que la app de YouTube ofrezca una experiencia de usuario más completa. Y si tienes un televisor o reproductor con Android TV, tenemos novedades muy interesantes para ti.

Como ha indicado Google en su blog oficial, estas son todas las novedades que llegan a YouTube para Android TV.

Para empezar, ahora será mucho más fácil cambiar cuentas de YouTube desde un televisor o reproductor con Android TV. Una función especialmente útil si sois varios los que utilizáis la Smart TV en tu hogar. Esto también incluye la app de Youtube Kids, perfecto para los más pequeños de la casa. Para ello, habrá una

Siguiendo con las novedades de YouTube para Android TV, Google ha anunciado que la sección recomendados ahora ofrece un desplazamiento más fluido para ofrecer una mejor experiencia.

Y si tienes un televisor compatible, vas a poder usar Google Assistant para que te sucriba a un canal en el que estés reproduciendo un vídeo, además de añadir Me gusta o No me gusta con sencillos comandos de voz.

¿Te gustan los Shorts? Pues ahora llegarán a los resultados de búsqueda para que no te falten opciones en YouTube para Android. Por último, la compañía con sede en Mountain View ha anunciado que podrás acceder al contenido de Podcasts usando el menú de navegación izquierdo dentro de la aplicación YouTube en TV.

Respecto a la fecha de lanzamiento de esta actualización, Google no ha dado más datos al respecto, por lo que podemos suponer que a lo largo de las próximas semanas lanzarán esta actualización global en la app de YouTube para Android TV.