Así puedes ocultar los Shorts de YouTube al utilizar el navegador Google Chrome

Según a quién le preguntes, YouTube Shorts puede ser una función molesta en la plataforma de vídeos online de Google o, en su defecto, una excelente forma de divertirse con creaciones que recuerdan-y mucho- a las que existen en TikTok.

Google ha integrado los Shorts en la página principal de YouTube y, también, es posible encontrarlos en varias secciones del sitio. No hay una opción específica para desactivar esta sección en la plataforma de vídeos (lo que para muchos no es algo precisamente positivo). Pero las extensiones de terceros de Google Chrome pueden ser de gran ayuda, y en este caso es así para librarte de estas creaciones que, para muchos, no son precisamente atractivas.

¿Qué son los Shorts de YouTube?

Las creaciones de las que estamos hablando se enfocan en crear vídeos verticales que no superan los 60 segundos de duración. Claramente, es un intento de Google por mantener a YouTube es un espacio relevante y competitivo, especialmente en lo que respecta a algunas de las redes sociales que se han lanzado hace pocos años.

Unsplash

Lanzado a nivel mundial en julio de 2021, Shorts ha experimentado varias mejoras, incluyendo oportunidades de compartir ingresos para los creadores de contenido y un aumento constante de las opciones de edición.

Cómo ocultar YouTube Shorts en Google Chrome

Los que utilizan el navegador Chrome -y otros navegadores basados en Chromium como por ejemplo Edge de Microsoft- pueden bloquear Shorts en YouTube de la siguiente manera:

Carga el sitio web de Hide YouTube Shorts en la tienda web de Chrome.

Lo siguiente que tienes que hacer es pulsar en el botón "Agregar a" en la página que ves ahora en la pantalla del ordenador.

Debes confirmar la solicitud que aparece para instalar la extensión en el navegador web. No debes tener miedo a esto, ya que no existe problema alguno.

Unsplash

La extensión funciona automáticamente, lo que siempre es positivo, y ocultará Shorts en YouTube -incluyendo la página principal; el apartado tendencias; las suscripciones; la lista de recomendaciones; en el menú de notificaciones; las páginas de los canales; y, como no, en los resultados de búsqueda-. Ten en cuenta que debes actualizar cualquier pestaña activa de YouTube si estaban abiertas antes de instalar la extensión en el navegador web.

Algo que debes saber

Al hacer clic en el icono de la extensión en el navegador, se mostrarán opciones para permitir Shorts en determinadas páginas de YouTube. Los usuarios que no deseen ver Shorts en ninguna parte no necesitan abrir el menú, pero aquellos que deseen ver Shorts en algunas páginas específicas, pueden personalizar la ocultación aquí.