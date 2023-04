Pasos para añadir en los relojes Apple Watch entrenamientos de forma manual

¿No has podido registrar un entrenamiento con el Apple Watch? Esto puede ocurrir si el accesorio se ha quedado sin batería mientras hacía ejercicio o, simplemente, que no ha logrado reconocer correctamente su actividad. Pero no tienes que preocuparte, ya que es posible agregar manualmente los entrenamientos en la aplicación de Salud para que todo esté perfectamente anotado.

Vamos a explicar cómo añadir un entrenamiento a su Apple Watch de forma manual y directa. Esto permite que tengas toda la información que se ha podido perder y que, por lo tanto, la gestión de la actividad física y de las recomendaciones que se reciben sean lo más precisas posible. Y, como verás, la sencillez es bastante alta, lo que siempre es positivo para que no tengas que volverte loco para lograr el objetivo en cuestión.

Añade registros de actividad en un Apple Watch

Para empezar, inicia la aplicación Salud en el iPhone y navega hasta la pestaña Examinar. Luego, debes buscar la categoría Actividad para acceder a un apartado donde existen diferentes opciones. La que tienes que seleccionar en este caso es Entrenamientos. Ahora tienes que ver un gráfico de todas las actividades que se han registrado hasta la fecha.

Localiza a continuación, en la esquina superior derecha de la pantalla, la opción Agregar datos. Se abrirá un formulario donde tienes que indicar todo lo que es esencial para poder añadir un registro al Apple Watch. Un ejemplo es indicar Tipo de actividad, como por ejemplo correr o montar en bicicleta; la cantidad de energía quemada (en kilocalorías o kilojulios, según su configuración); y, como no, la distancia recorrida (si este es un valor importante).

Unsplash

Un consejo: para obtener una mejor precisión, puedes consultar los datos de su actividad anterior similar. De esta forma, puedes conocer cuánta energía quemaste en el entrenamiento elegido. Si normalmente quemas alrededor de 280 calorías en una caminata de 2,5 kilómetros, debes registrar el doble de esa cantidad para una caminata de cinco. También puedes utilizar una calculadora de gasto de energía para esto de las muchas que hay en Internet.

Los retoques finales

Básicamente, queda que establezcas la hora y la fecha en que se realizó la actividad y, luego, pulsa en la opción Agregar para finalizar. El entrenamiento se añadirá a su registro y estará visible en la aplicación (en el apartado Entrenamiento de la app Salud, accede utilizando Explorar > Actividad > Entrenamientos).

Un detalle final: los datos de actividad que registres manualmente contarán para su objetivo de ejercicio físico y le ayudarán a cerrar sus anillos de actividad en el Apple Watch. Para identificar las actividades que se agregaron manualmente mostrarán el icono de la aplicación Salud en lugar de los íconos habituales de ejercicio.