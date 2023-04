Se preparara una revolución en los Apple Watch con la llegada del nuevo watchOS

Parece que este va a ser un año de lo más curioso en lo que tiene que ver con las novedades que prepara Apple. Por lo que parece, los iPhone 15 supondrán un salto evolutivo para la compañía en lo que tiene que ver con el hardware, pero no tanto en el software. Pues bien, todo indica que todo lo contrario va a ocurrir con los smartwatch de la firma de Cupertino: cambios importantes en el sistema operativo, pero menores en lo que tiene que ver con sus componentes.

En una filtración importante al respecto, se deja bastante claro que, en el mes de junio, que es cuando se celebrará el evento para desarrolladores de Apple (WWDC), la nueva versión de watchOS puede ser uno de los grandes protagonistas. El motivo es que se esperan mejoras que deberían ‘extensas’ para sacarle una mayor partido a los relojes inteligentes de la compañía de la manzana mordida y, además, también se le dará un lavado de cara más que necesario al sistema operativo del que hablamos.

Cambios importantes para los Apple Watch

Todo apunta a que la interfaz de usuario será medicada de una forma bastante profunda, ofreciendo nuevas opciones para acceder de manera más rápida e intuitiva las funciones que ofrecen estos relojes inteligentes. Además, todo se adaptará para que el parecido con iOS 17 sea máximo. De esta forma, los usuarios tendrán una sensación de estar dentro de un ecosistema mucho más pronunciado (algo en los que Apple es toda una experta).

Pexels

Otra de las cosas que se buscará es aumentar la calidad de uso, algo en lo que mucho tendría que decir Siri, pero está por ver si Apple tiene la intención de evolucionar el asistente de voz para que así sea. Evidentemente, también habrá nuevas funciones en el nuevo sistema operativo, muchas de ellas centradas en la salud, como ya es norma en las actualizaciones que lanza Apple para su smartwatch.

El hardware no será especialmente novedoso

Esto es algo que se da por seguro desde hace tiempo, ya que se apunta desde todas las fuentes que el Apple Watch Series 9 no incluirá nada que sea de gran importancia en lo que tiene que ver con la usabilidad del wearable y, tampoco, para que se añadan nuevas funciones. Eso sí, se cree que la pantalla pasará a ser micro-LED -para mejorar todo lo que tiene que ver con la autonomía-. Y, quizá, existe una pequeña evolución en los sensores integrados (pero no se añadiría el esperado que mide la glucosa en la sangre, ya que no se tiene todavía esta tecnología madura).