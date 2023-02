Tesla con problemas en sus coches por defectos en la conducción autónoma

A la vez que el mercado de los coches eléctricos se le pone más complicado a Tesla, entre otras cosas debido a la llegada de Xiaomi, se ha conocido que algunos de sus modelos tienen problemas que se tienen que arreglar. Estos tienen que ver con la conducción autónoma, una de las joyas de la corona de la compañía creada por Elon Musk.

Lo que se ha conocido es que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EEUU (NHTSA), ha aconsejado a la firma norteamericana que retire nada menos que 363.000 coches del mercado. Por lo tanto, hablamos de un fallo que es bastante amplio y que afecta a casi todos los modelos que ahora mismo se pueden encontrar en las carreteras de Tesla: los Model S, X, 3 y los Y. Vamos, que no se salva casi ninguno.

Lo que está fallando en los coches de Tesla

Según la información que se ha conocido, el software integrado apra la conducción autónoma de la firma, Full Self-Driving Beta (FSD), falla y puede hacer que los vehículos no realicen su trabajo de forma efectiva cuando se detectan luces de color amarillo estáticas al circular. Además, también se han detectado problemas al reconocer algunas señales de la carretera, como las propias de parada o las que establecen los límites de velocidad. Por lo tanto, hablamos de problemas que pueden ser importantes.

Unsplash

La NHTSA ya se habría puesto en contacto con Tesla a finales del mes pasado, pero la firma propiedad de Elon Musk no compartía las conclusiones a la que esta entidad había llegado (tanto es así que Musk indicó en un tweet que lo ocurrido es algo anacrónico). Pero, eso sí, realizan las gestiones oportunas para que en el mes actual se realicen las retiradas pertinentes de los coches para conseguir la máxima seguridad posible. Pero, esto, siempre de forma voluntaria.

La solución está en camino y no hay que llevar el coche al taller

Esta es una buena noticia, y se debe a que el problema detectado es de software no mecánico. Por lo tanto, mediante una actualización inalámbrica en los coches a modo de parche, se espera que en apenas unas semanas todo lo comentado antes esté solucionado. En consecuencia, parece que el problema no es especialmente complicado de solucionar, aunque sí importante por las consecuencias en las que pueden derivar los fallos.

Lo cierto es que los problemas que tiene Tesla con el FSD (Full Self-Driving) no dejan de aparecer, y cuando se arreglan algunos se encuentran otros diferentes. El caso es que parece que uno de los ejes de la compañía no parece estar especialmente pulido. Y esto se contrapone con las expectativas que se tiene con el trabajo que está realizando Xiaomi… Esta compañía no para de invertir en la conducción autónoma que, por cierto, indica que no tendrá problemas en compartir -por licencia- con otros fabricantes.