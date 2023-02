Renault y Nissan sellan una nueva alianza por 15 años y aceleran proyectos en Europa

Una nueva era. Los fabricantes de automóviles Renault y Nissan han hecho públicos este lunes desde Londres los cimientos de la nueva alianza entre los dos fabricantes, lo que supone una profunda transformación de la unión que sellaron hace más de dos décadas. Junto a su tercer socio, Mitsubishi Motors, las tres firmas han anunciado un nuevo acuerdo con tres pilares fundamentales: cambios en la composición accionaria de Renault y Nissan, un impulso a la “agilidad estratégica” junto con terceros socios y nuevos proyectos en América Latina, India y Europa.

A partir de marzo de este año, Renault y Nissan tendrán derechos de voto equivalentes a su participación del 15%, lo que las sitúa en una posición de paridad. El grupo francés reduce así su participación actual sobre la firma japonesa, actualmente superior al 43%. En el esquema actual dominante de Renault sobre Nissan, la firma japonesa no tenía derecho de voto en el grupo francés. A partir de ahora, el fabricante japonés podrá ejercer su derecho a voto dentro del Grupo Renault.

El 28,4% restante de la participación de Renault en Nissan se transferirá a un fideicomiso francés, donde los derechos de voto serán “neutralizados” para la mayoría de las decisiones, manteniendo los derechos económicos (dividendos e ingresos por venta de acciones). Este acuerdo se mantendrá, inicialmente, por un periodo de 15 años.

Sin embargo, el Grupo Renault se guarda un as bajo la manga. El fabricante francés puede dar instrucciones al fiduciario de vender las acciones de Nissan si fuera “comercialmente razonable”, aunque el comunicado de prensa detalla que “no tiene obligación de venderlas en un plazo específico determinado”. "Nos permitirá monetizar grandes cantidades de dinero que podremos utilizar en otros proyectos. No hace falta guardar tanto dinero para que la alianza funcione", ha defendido Luca de Meo, CEO de Renault. El ejecutivo solo ha resaltado que será de forma "gradual", a la vez que ha defendido que no busca "entrometerse en el gobierno de Nissan"

“Ahora podemos operar como una empresa normal, como cualquier otra compañía que tenga una participación accionarial cruzada”, ha afirmado de Meo. El ejecutivo del fabricante francés ha manifestado su confianza en el nuevo acuerdo, al que consideró “mucho mejor de lo que hemos tenido en los últimos años”.

La escenificación de la nueva alianza tuvo como característica principal el buen trato, las sonrisas y las pequeñas bromas entre los líderes de las tres compañías, que compartieron escenario en una presentación desde la capital del Reino Unido. "He hablado contigo más tiempo que con mi familia", ha dicho entre risa Makoto Uchida, presidente y CEO de Nissan, al líder de Renault. El eje

El nuevo esquema ha sido aprobado por el consejo de administración de Renault el domingo por la noche, según la agencia de noticias Reuters. Se espera que Nissan hará lo mismo este lunes.

Colaboración cruzada

Al mismo tiempo, Nissan ha confirmado su intención de hacerse con el 15% de la nueva división eléctrica de Renault, Ampere, con la intención de potenciar su negocio en Europa. "Esto confirma la relevancia del proyecto y el atractivo de esta apuesta por los EVs y el software de vanguardia”, ha subrayado de Meo. Para el líder de Renault, esto permitirá a Nissan y a Mitsubishi (que aún considera sumarse al proyecto) estar “en una posición más fuerte que cualquier otra empresa no europea” en la competencia dentro del continente.

Uchida ha considerado que Ampere representa una buena oportunidad para el negocio de su firma y la "nueva era" de la alianza, aunque ha evitado dar precisiones sobre los tiempos de la operación. De Meo ha intentado sacudir los temores de los inversores de que la entrada de Nissan al proyecto responda a un problema para financiar la iniciativa. "Todo lo que se hace es para acelerar el crecimiento a partir de 2026", ha defendido. "No hay una conexión entre el nuevo balance de la alianza y Ampere", ha clarificado de Meo.

Respecto a Horse, el negocio de vehículos de combustión tradicional anunciado por Renault también en noviembre, Renault no contará con la participación de sus socios, al menos por el momento. Sin embargo, el CEO de Renault ha intentado resaltar que Nissan y Mitsubishi serán dos de los ocho clientes ya confirmados de la nueva división. De Meo también ha destacado los beneficios que recibirán sus socios por este cambio, “recibirán nuevos motores” a buen precio.

El ejecutivo a cargo del fabricante galo ha defendido también los acuerdos de su firma con la empresa china Geely. De Meo ha afirmado por primera vez que el acuerdo original iba a establecerse con Nissan pero que su socio "no estaba interesado" en el mercado de motores de combustión. "Tenemos buena relación con Geely, es una gran firma pero no consideramos que se sume a Ampere", ha defendido el representante de Renault.

Foco en tres regiones

Los ejecutivos de las firmas han aprovechado la atención mediática generada por las tensiones entre Nissan y Renault para anunciar nuevos proyectos con foco en tres regiones: Europa, América Latina e India.

De Meo ha anunciado la producción de un coche compacto de Nissan en Francia desde 2026. Además, ambas firmas han confirmado que continuarán compartiendo tecnologías de electrificación para estos modelos. El ejecutivo también ha mencionado la próxima generación del ASX, un SUV compacto, que se fabricará en Valladolid.

Las tres compañías han anunciado también su intención de colaborar más allá de la fabricación de los vehículos. Esto incluiría trabajos conjuntos en lo que respecta a distribución, financiación y servicios de posventa, así como nueva infraestructura de carga para los vehículos eléctricos y otros planes de reciclaje de baterías.

Sin embargo, la atención de los tres fabricantes parece estar puesta en América Latina, donde destacaron cuatro proyectos puntuales, dos en Argentina y uno en México.