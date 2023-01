La industria láctea descarta bajadas de precios en 2023 y apunta a un año “igual de malo o peor”

El director general de Fenil, Luis Calabozo, defiende que “la causa fundamental” en la subida de precios de los lácteos “está en los costes de producción del ganadero”. Este apunta a una contracción en los márgenes de la industria, aunque dice no poder cifrarla, y defiende que la distribución tampoco se está enriqueciendo. “El precio de producir un litro de leche ha subido 25 céntimos, y el precio de venta, 30. Esos cinco céntimos no cubren ningún margen y no permiten hablar de aprovechamiento ni de recuperación de los márgenes”. Este también defiende que un tope a los precios de los productos básicos llevará a “reducir producción, a una caída del tejido empresarial y a más dependencia exterior”.

Calabozo valora de forma positiva la supresión del IVA a la leche, aunque echa de menos la inclusión en la medida de los yogures. "Es un producto que por sus características nutricionales puede ser comparado con otros productos básicos".