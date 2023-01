Qué pasa si no tienes control horario en tu empresa

Las empresas que incumplan la jornada laboral podrán ser multadas con hasta 7.500 euros. Así lo indica Legálitas al recordar que la ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden social tipifica como infracción grave la trasgresión por parte de las empresas de la normativa en materia de jornada laboral. De hecho, las multas ascienden hasta 7.500 euros.

La compañía recuerda que el Estatuto de los Trabajadores establece que la duración de la jornada laboral debe pactarse en el Convenio Colectivo o el contrato de trabajo y que, aún así, no puede superar el promedio anual de las 40 horas de trabajo efectivo.

Así, la jornada diaria ordinaria no podrá superar las 9 horas diarias y se tendrá que respetar el mínimo de descanso entre jornadas que es de 12 horas, excepto cuando se trate de jornadas especiales de trabajo.

Los expertos señalan que las empresas no pueden obligar a los trabajadores a realizar horas extra. Estas son voluntarias excepto en el caso de que el trabajador esté obligado a realizarlas porque así figure en su contrato laboral. En ese caso, solo se prohibirá la realización de las horas extra a los trabajadores que sean menores de 18 años, a los que realicen su jornada laboral en horario nocturno, a los que estén contratados a tiempo parcial y a los trabajadores con discapacidad de los centros especiales de empleo.

Retribución de las horas extra

En el caso de que los trabajadores deban realizar las horas extra para terminar un proyecto, estas horas extraordinarias no se considerarían de fuerza mayor, esto significa que no serían obligatorias. Por lo tanto, el trabajador no estará obligado a realizar dichas horas extra.

Además de eso, hay que tener en cuenta que las horas extra tendrán que compensarse con descanso del profesional. En el caso de que no se compensen, tendrán que abonarse como mínimo en la cuantía del valor de una hora ordinaria. Y en el caso de que se realicen en días festivos o en fin de semana, el valor se incrementará en un 75%.