Pasos para presentar el IVA de forma telemática

Presentar el IVA de manera telemática ya es obligatorio. Los trabajadores autónomos que deban presentar el modelo 303deberán hacerlo a partir de ahora desde la página web de la Agencia Tributaria.

Para presentar el modelo correspondiente se deberá acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria y una vez ahí el usuario tendrá que identificarse con su firma digital, que puede ser o bien el certificado o el DNI electrónico o mediante el sistema de identificación Cl@ve PIN.

Los profesionales pueden acceder al servicio de ayuda Pre303, con diferentes funcionalidades, algunas generales para todos los contribuyentes y otras específicas para determinados perfiles, que facilitan la cumplimentación de la declaración. A través de este modelo, se ofrecen ya algunas casillas cumplimentadas y los usuarios solo tendrán que consultar y actualizar directamente sus datos eliminando las discrepancias que puedan originarse en la tramitación. Dicho servicio dispone, además, de una ventana censal del IVA, así como casillas de identificación y el acceso a los datos censales del IVA.

Régimen General o Simplificado

El usuario verá que en el modelo de declaración que debe cumplimentar existe un apartado inicial de datos identificativos. En esa misma sección se deberán seleccionar los apartados correspondientes a ‘Régimen General’, ‘Régimen Simplificado’, ‘Información adicional’ y ‘Resultado’.

Una vez se hayan completado todos los apartados de la declaración, el contribuyente podrá hacer clic en ‘validar la declaración’. A continuación, aparecerá una pantalla informativa en la que se indicará si existen o no errores en la misma. Si no existen errores, se puede realizar la presentación de la declaración. Si el resultado es a ingresar y no se domicilia el ingreso, se deberá obtener primero el NRC y después presentar la autoliquidación. El NRC es el Número de Referencia Completo, un código de 22 caracteres que facilitan las entidades bancarias y que sirve como justificante del pago. Desde el propio formulario se puede conectar con la pasarela de pago para generar automáticamente un NRC con los datos que contiene la declaración. No hay que olvidarse de validar la declaración y después firmarla para su presentación.