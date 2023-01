"Yo no robé fondos": el fundador de FTX se defiende y apunta contra el nuevo CEO de la plataforma

El fundador de la criptoplataforma FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), ha defendido este jueves su trabajo al frente del exchange en un inesperado blog. "No robé fondos y ciertamente no me guardé miles de millones de dólares", ha señalado en un escrito público. La publicación supone el regreso a la arena mediática para SBF, después de varias semanas sin dar entrevistas y a la espera del comienzo del juicio previsto para 2020.

El criptogurú caído en desgracia ha intentado sacudirse cualquier culpa frente a la crisis del mercado de activos digitales y ha apuntado a otros responsables para justificar el actual criptoinvierno. En el segundo párrafo del escrito, SBF ha apuntado contra el CEO de Binance, Changpeng Zhao, quien habría precipitado la crisis en Alameda Research, el vehículo de inversión asociado a FTX. Este ataque de su competidor, sumado al crash previo en los primeros meses de 2022, depreció los activos un 80%, haciendo inevitable la "implosión", sugiere en el escrito.

SBF ha evitado mencionar directamente los ocho cargos por los que la Fiscalía estadounidense lo acusa. No hay ninguna mención en todo el escrito a "fraude" o "mala conducta", algunos de los puntos centrales de los investigadores. El actual detenido, que permanece en la casa de sus padres en California, tampoco ha hecho referencia a la línea de crédito por 60.000 millones de euros que Alameda tenía dentro de FTX o las denuncias por mala gestión interna.

Grandes diferencias

El número de entidades bajo el paraguas de FTX alcanzaba las 127 empresas a lo largo de 27 países, según la revista The Economist. SBF evita precisar estos datos, pero sí hace mención a la diferencia entre FTX US la filial que operaba en Estados Unidos, y FTX Internacional, que tenía su sede central en Bahamas. La exjoven promesa de la criptoindustria ha afirmado que la primera es "totalmente solvente", a la vez que sostiene que la segunda cuenta con miles de millones de dólares en activos.

La autoconfianza de SBF llega al punto de afirmar que si retomara el liderazgo de las empresas, "los consumidores tendrían una chance real de recuperar todo su dinero", afirma. Además, ha afirmado que los problemas de Alameda no son su responsabilidad, ya que él "no estaba a cargo de la firma desde hace varios años". Esto parece un dardo directo a su exmano derecha y expareja, Caroline Ellison, que ha firmado un acuerdo de cooperación con las autoridades.

Además del fundador de su rival Binance, Bankman-Fried ha apuntado indirectamente contra Sullivan y Crowell, el bufete de abogados que lleva la quiebra de la empresa en Estados Unidos. El exCEO de FTX señala la preocupación de los senadores estadounidenses por un "posible conflicto de intereses" por parte de los abogados, ya que ellos mismos ya formaban parte de la administración de múltiples firmas del conglomerado antes de su bancarrota.

SBF sí culpa a Sullivan y Crowell por "presionarlo y amenazarlo" para que renuncie como líder del grupo de empresas, ya que habían elegido previamente a un nuevo CEO que dirija la compañía en el proceso de quiebra.

La única autocrítica de Bankman-Fried ha sido respecto a su comunicación púbica. "He tardado en responder a las percepciones públicas erróneas y a las declaraciones falsas. Me llevó algún tiempo reunir lo que pude, no tengo acceso a muchos de los datos pertinentes", afirma.