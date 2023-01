WhatsApp lanza una nueva y curiosa función para los mensajes temporales

Desde que ha comenzado el año 2023 no había novedades interesantes para la aplicación WhatsApp, pero esto ha cambiado en el día de hoy. Según se ha podido conocer, la compañía propiedad de Meta ha lanzado una nueva función para aquellos que utilizan la versión de prueba (concretamente, para Android, en este caso).

Los cambios que se están probando tiene que ver con los mensajes temporales, que tan buenas sensaciones están dejando entre los usuarios. Y, lo cierto, es que no deja de ser sorprendente la opción que se ha suministrado a los probadores, ya que en cierta medida se restringe la función que tienen los elementos que hemos mencionado antes. Eso sí, parece que esto puede ser la antesala de algo mucho más relevante que tendría que ver con las comunidades. Veremos.

La nueva función que está probando WhatsApp

Lo primero que se debe tener claro es qué es exactamente un mensaje temporal: con contenidos que, pasado cierto tiempo, desaparecen de las conversaciones. De esta forma, nadie podrá verlo de nuevo, y es positivo para poder generar cierto grado de privacidad en los grupos (por poner un ejemplo). Pues bien, lo que se ha visto como novedad es que existirá la posibilidad de guardar estos y, de esta forma, mantenerlos en el tiempo.

Básicamente, lo que se permitirá es marcar los mensajes temporales de forma específica y, entonces, estos no serán eliminados de las conversaciones. Como hemos dicho antes, se pierde en parte la función que tiene la opción temporal. Eso sí, cualquiera de los que participan en cualquier momento pueden eliminar la nueva posibilidad y que lo compartido desaparezca tal y como estaba previsto. Habrá que ver exactamente lo que busca WhatsApp con este añadido.

WABetaInfo

Por cierto, como se ve en la imagen que hay antes de este párrafo, se incluye un icono indicativo para saber que el mensaje en cuestión es de los que, aun siendo temporal, es de los que están guardados. Y, pulsando en él, se activa la eliminación. Esto sí que resulta útil.

Por ahora es una prueba

Esto es algo que debe ser tenido muy en cuenta, ya que en la versión por el momento no está disponible. La verdad es que este añadido puede servir para que los abusos de los mensajes temporales no se produzcan (y de esta forma que aquellos que no guardan las formas o cometen delitos puedan ser detectados), pero hay que ver si la inclusión de esta nueva función en WhatsApp no hace que los mensajes temporales, simple y llanamente, dejen de tener sentido.