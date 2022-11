¿No puedes ver el estado de un contacto en WhatsApp? Descubre si te ha bloqueado

Los estados se han convertido en una excelente opción que ofrece WhatsApp. Es cierto que al principio no tuvieron un gran aceptación, incluso estuvieron cerca de ser eliminados, pero ahora es una práctica habitual comprobar si hay novedades en los contactos que se tienen en la popular aplicación de mensajería. Pero, quizás, te escama que hay algunas personas de las que no ves nunca lo que suben pese a que eres consciente que son activos.

Lo que te puede estar pasando es que te han bloqueado para que no veas, por el motivo que sea, las actualizaciones que suben en los estados. Esta es una opción que se ofrece en WhatsApp desde hace tiempo (aunque no existía en la función cuando llegó a la aplicación allá por 2017). El caso es que puede ser que te esté pasando esto y desees comprobarlo. Pues bien, hay una forma bastante sencilla que te permite saber exactamente lo que pasa.

Revisa si te han bloqueado para ver estados de WhatsApp

Directamente con la aplicación par iOS y Android esto que decimos no es posible, pero por suerte la versión para ordenador sí que te permite conocer si alguno de tus contactos ha establecido un bloqueo para que no puedas ver las actualizaciones que publicada (el motivo, de ser así, ya es algo que tendrás que preguntarle a la persona en cuestión, claro). Y, esto, es un motivo más para que le des uso en el caso de que ahora mismo no sea así.

SmartLife

Una vez que tienes la cuenta vinculada con el cliente para ordenador de WhatsApp, algo que se consigue en apenas unos segundos, ya que el proceso es guiado. Cuando finalices, puedes comprobar que en este software para ver los estados tienes que pulsar en la parte izquierda un icono que tiene la firma de un círculo. Y que, en el caso de tener actualizaciones, muestra un punto de color verde. Si entras, comprobarás que puedes ver los estados pulsando en cada uno de ellos.

Para tu sorpresa es más que posible que veas publicaciones que en el cliente para teléfonos no aparecen nunca. Esto parece que se debe a un problema interno de la propia WhatsApp, y que en este momento no ha solucionado todavía (y lleva tiempo sin ser arreglado). El caso es que los bloqueos no son efectivos en la versión para ordenador. Y, si ves aquí algo y en el smartphone no… blanco y en botella, que se suele decir. Y, en este caso, las siguientes acciones a realizar dependen de lo que tú decidas -pero siempre que sea posible intenta respetar la privacidad de todas las personas-.