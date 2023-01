¡Tesla tiene una bomba! La conducción autónoma se actualiza

El sistema de conducción autónoma (FSD) de Tesla permite que el coche se conduzca solo en determinadas situaciones. No obstante, una función de seguridad impide a los conductores conducir sin intervención. Sin embargo, Elon Musk, CEO de la compañía, ha dicho que pronto tendrán la opción de desactivarla. Se trata de la función de aviso al volante, que exige que el conductor mantenga constantemente las manos en el volante. Si no lo hace, el coche le pide que mueva un poco el volante de vez en cuando para asegurarse de que está prestando atención.

Los sistemas para controlar a los conductores despistados

Recientemente, un perfil de Twitter sugirió que «los usuarios con más de 16.000 km en FSD Beta deberían tener la opción de desactivar el aviso del volante». Elon Musk coincidió, diciendo que una actualización —que presumiblemente traerá esta funcionalidad— llegará a partir de este mismo mes. Con esta actualización, los conductores de Tesla podrán activar el FSD y no tocar el volante mientras el coche se conduce solo. Algunos propietarios han expresado su entusiasmo por la actualización, aunque puede plantear más preguntas sobre si el sistema es lo suficientemente maduro como para ser permitido en la vía pública.

Licencia Unsplash

Tesla tiene otra forma de asegurarse de que el conductor presta atención: la cámara integrada en el habitáculo, que debería emitir advertencias o incluso accionar los frenos si detecta a un conductor distraído. Sin embargo, hay un par de problemas con este enfoque. En primer lugar, no todos los vehículos Tesla tienen cámara en el habitáculo, lo que podría significar que los propietarios de estos coches no tendrán la opción de desactivar los avisos del volante. Y lo que es más importante, un informe de Consumer Reports concluyó que el control del conductor por cámara de Tesla no era una solución adecuada para asegurarse de que prestaba atención a la carretera. No está claro si Tesla ha mejorado el sistema en los últimos meses.

El sistema de Tesla sigue en fase «beta» actualmente

El FSD de Tesla es un conjunto de funciones que permiten al conductor introducir un destino en el sistema de navegación del coche y que éste conduzca hasta allí por sí solo, aunque requiere que el conductor esté atento y preparado para tomar el control en todo momento. La FSD se puso inicialmente a disposición de un subgrupo muy reducido de usuarios, pero luego se amplió a los conductores que cumplían los requisitos, según la empresa. El pasado mes de noviembre, sin embargo, se puso a disposición de todos los usuarios cuyos coches Tesla tienen el hardware necesario para soportarlo.

El FSD también ha metido a Tesla en algunos problemas y los organismos reguladores han investigado cuestiones relacionadas con el frenado fantasma. Un conductor de Tesla dijo recientemente a las autoridades de California que la tecnología FSD de su coche funcionó mal, causando un accidente que involucró a ocho vehículos en el puente de la bahía de San Francisco. En diciembre de 2022, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera investigó 41 accidentes con coches Tesla en los que se habían activado algunas de sus funciones de conducción autónoma.