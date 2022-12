Tom Fux (Toyota): “Seguiremos creciendo en cuota, tenemos el producto correcto para ello”

El fabricante de vehículos japonés Toyota está en un momento complicado, pero dulce. Complicado por la situación general que atraviesa el sector del automóvil en su conjunto, con una crisis de suministros de chips y componentes que impide a las automovilísticas producir al ritmo deseado. Sin embargo, en ese contexto, Toyota, que ha sabido sortear mejor la escasez de chips que sus principales rivales, ha conseguido ganar cuota de mercado en Europa (en particular, en España terminará este año como la marca más vendida por primera vez en su historia).

Así, según cifras de la compañía japonesa, prevén finalizar 2022 como la segunda marca con más matriculaciones en el Viejo Continente, con 1,1 millones de unidades y un 7,3% de cuota de mercado. El vicepresidente sénior de ventas de Toyota Europa, Tom Fux, recibió a CincoDías en Bruselas, durante el foro anual Kenshiki, para hablar de los planes de la automovilística.

¿Cuáles han sido las claves para conseguir transformarse en la marca más vendida en España?

No hay una única clave. Llevamos muchos años presentes en España. Tenemos socios extremadamente fuertes que han invertido mucho en la marca Toyota, construyendo buenas instalaciones, formando a nuestros empleados para que se preocupen por los clientes. Al mismo tiempo hemos invertido mucho en los productos fabricados y diseñados en Europa, como el Toyota Yaris, el Yaris Cross, el Corolla y el C-HR, que son bastante populares en España. Tenemos la opción correcta para los clientes españoles en cuanto a los motores, vendemos híbridos que son muy accesibles, así como híbridos enchufables, y ahora ofreceremos también eléctricos.

Parte de la industria señala que Toyota está llegando tarde al vehículo eléctrico. ¿Fue correcta la decisión de apostar al híbrido?

Somos la segunda marca en Europa y la primera en España, por lo que para mí sería difícil hablar de que fue una decisión equivocada. Además, somos la marca con menos emisiones de CO2 por coche en Europa. Estamos reduciendo activamente nuestras emisiones. Creemos que, como marca de volumen, debemos proporcionar soluciones para todos.

¿Qué espera del próximo año? ¿Cree que la crisis de chips se resolverá por completo?

Es muy difícil predecir el futuro, y este año ha sido un claro ejemplo de ello. Personalmente, no creo que vaya a solucionarse del todo, tomará algún tiempo, incluso más allá de 2023, porque no es un problema exclusivo de semiconductores, sino de una cadena de suministros extremadamente frágil. Seguirá siendo un año difícil.

¿Están transfiriendo el aumento de costes a los precios de sus coches?

Transferimos parte de nuestro coste al precio de venta. Cuando hablamos de algunas materias primas, el aumento es de entre el 150% y el 300%. Los costes logísticos han subido un 500%. No es realista pensar que podemos absorber todos estos costes dentro de nuestras estructuras, por lo que tuvimos que pasar una parte a los consumidores. Somos conscientes de que se ha vuelto muy difícil comprar un automóvil.

¿Cree que Toyota puede ganar más cuota de mercado en Europa el próximo año? ¿Hay margen para seguir creciendo?

Si me hubiesen preguntado hace tres años si Toyota podía ser la segunda marca en Europa con más del 7% de cuota de mercado, probablemente hubiese dicho que es difícil, pero nos estamos sorprendiendo a nosotros mismos y creo que no hay límite. El único límite son nuestros clientes, que tienen que decidir qué marca se adapta a sus necesidades. Creo que continuaremos creciendo en cuota de mercado, tenemos los productos correctos para ello. Vendemos más del 70% de los híbridos de Europa, lo que significa que tenemos las alternativas correctas para aquellas personas que no pueden permitirse un híbrido enchufable, un eléctrico, o que no pueden cargarlo pero quieren conducir algo que esté electrificado. Por ejemplo, nuestros híbridos son muy populares en España en el sector del taxi. Cuando estaba en Toyota Alemania hicimos un seguimiento de estos vehículos en diez ciudades y resultó que el 70% del tiempo nuestros híbridos no tenían emisiones. Son una gran opción para reducir la contaminación en lugares como la ciudad en los que hay que frenar y arrancar constantemente.

¿Qué opina de la llegada de rivales chinos a Europa? ¿Pueden ser un competidor serio para Toyota?

Todo competidor puede ser serio y no hay que subestimarlos, pero al mismo tiempo hay que conocer la dimensión del tiempo y nuestras fortalezas. A nosotros nos llevó décadas ser la segunda marca de Europa. El 70% de nuestras ventas aquí las fabricamos aquí, además del diseño, y tenemos una red sólida. Construir todo eso y la confianza del cliente lleva tiempo.

¿Toyota podría fabricar en España en un futuro?

Nosotros no solemos hacer comentarios al respecto de los temas de producción, pero España es un polo de fabricación muy importante. Somos conscientes de ello, incluso fabricamos en las instalaciones de Stellantis en Vigo la furgoneta Toyota Proace City, pero no tenemos nuestra propia planta en España.

La Unión Europea ha determinado que no se matriculen más coches de combustión a partir de 2035. ¿Le parece adecuada esa fecha?

Somos una compañía global y, si bien cumpliremos con las exigencias que marque Europa, seguiremos teniendo coches híbridos en el resto del mundo. Con híbridos, híbridos enchufables, vehículos eléctricos, de hidrógeno, sea cual sea la normativa, la cumpliremos. Nosotros nos hemos encargado de tener la oferta adecuada, el resto es cuestión de los políticos, que no solo deben buscar las alternativas adecuadas en términos de emisiones, sino también proteger a la industria europea. Es un debate intenso. Estamos dispuestos a cumplir con las cero emisiones, tenemos todo preparado.

¿Cuál es el tiempo medio de entrega de Toyota?

Hoy es aproximadamente de seis meses. El tiempo depende de la oferta, pero también de la demanda, y esta sigue siendo relativamente fuerte. Por eso todavía no vemos una mejora en los tiempos de entrega, por lo que seguiremos teniendo problemas a la hora de entregar nuestros coches. Vemos una demanda bastante fuerte a pesar del aumento de precios y de la crisis energética.