La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner es condenada a seis años de prisión

La expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada este martes a seis años de prisión y a una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. La justicia federal argentina la encontró culpable de haber defraudado al Estado en la concesión de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

Se trata de una sentencia histórica en el país austral, ya que es la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. La mandataria no tendrá que entrar en prisión, al menos de momento, y podrá presentarse a las elecciones presidenciales del año próximo, ya que la sentencia aún no es firme y se puede recurrir, un proceso que puede durar años. Quien fuera vicepresidente durante uno de los mandatos de Cristina Fernández, Amado Boudou, también fue condenado por corrupción en 2018, pero en ese entonces ya no ejercía su cargo.

Esta condena a la actual vicepresidenta argentina es la mitad de lo que pedía la fiscalía, que acusó a Cristina Fernández de ser jefa de una asociación ilícita, además de defraudar al Estado. El Tribunal Oral Federal 2, finalmente, solo la ha condenado por fraude. La justicia también ha ordenado decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos argentinos (unos 482 millones de dólares).

En la conocida como "Causa Vialidad" (el juicio comenzó en mayo de 2019), además de la mandataria, también han sido condenados a seis años de prisión el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y el mencionado Lázaro Báez. Por su parte, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido ha sido absuelto de todos los cargos.

También se ha impuesto diversas penas de entre tres años y medio y cinco años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich; a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez; y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.