Bolsonaro no habla de la victoria de Lula, pero asegura que cumplirá “con la constitución”

El todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado un discurso a la nación este martes en el que ha asegurado que cumplirá "con la constitución" brasileña en alusión al traspaso de mando a Lula Da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), vencedor en las elecciones presidenciales del pasado domingo. De esta forma, Bolsonaro ha roto un silencio de casi 48 horas en el que sus simpatizantes se han manifestado por todo el país provocando cortes de carreteras y distintos disturbios al no reconocer el resultado de las urnas.

"Siempre he jugado dentro de las líneas que delimita la constitución (...) se me ha tachado de ser un político autoritario, pero yo nunca he censurado a las redes sociales y medios de comunicación, seguiré cumpliendo los mandatos de la constitución", ha dicho el político ultraderechista que ha agradecido a los millones de brasileños que le votaron.

Si bien no felicitó a su rival, estas palabras de Bolsonaro pueden traer algo de calma a un país que en las últimas horas ha visto cómo numerosos simpatizantes del candidato ultraderechista pedían a los militares que interviniesen para impedir que Lula asumiera el poder, algo que ocurrirá el próximo 1 de enero.

Antes de las elecciones, Bolsonaro, al igual que hizo Donald Trump en Estados Unidos, sembró la duda en torno al sistema de voto electrónico en el país. La misión enviada al país por la Organización de Estados Americanos (OEA), para supervisar los comicios del pasado domingo, elogió este martes dicho sistema de votación y destacó "el compromiso cívico" del pueblo brasileño durante la segunda vuelta de los comicios.

"La misión desea destacar la labor del Tribunal Superior Electoral, institución que una vez más demostró su alto nivel de profesionalismo y solidez, lo que le permitió llevar adelante con éxito un proceso electoral en un contexto complejo, marcado por la polarización, la desinformación y ataques a las instituciones electorales", señala el informe preliminar divulgado por la OEA y recogido por Efe.