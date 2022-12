Cómo ver una publicación de Instagram sin tener cuenta en la red social

Puede ser que no tengas una cuenta en Instagram y desees ver alguna publicación que te llame la atención (o que, simplemente, no quieras utilizar el usuario que tienes por algún motivo). Esto es posible conseguirlo, y lograrlo no es especialmente complicado como te vamos a mostrar a continuación.

Debes saber que hacer esto tiene algunas limitaciones, como es lógico pensar (un ejemplo es que las Historias estarán fuera de tu alcance). Pero, lo cierto, es que podrás ver los contenidos de los perfiles que más te interesan sin necesidad de darte de alta en Instagram si así lo deseas. La gran ayuda para conseguir esto es el navegador que tienes en el ordenador, y tienes que conocer que los propios de smartphones y tablets no te servirán para conseguir el objetivo de ver publicaciones sin tener una cuenta en la red social.

Así puedes ver las publicaciones en Instagram sin una cuenta

Una de las primeras cosas que debes hacer es conocer el nombre del perfil en el que está la publicación que deseas ver. Esto lo puedes buscar por Internet de forma bastante sencilla y, para el ejemplo que nos ocupa, vamos a utilizar la de Rafa Nadal. En este caso, tendrías que acceder a esta dirección: https://www.instagram.com/rafaelnadal/.

SmartLife

Ahora, pulsa Intro y espera que aparezca en el navegador la información que tiene el conocido tenista en la red social. En la zona inferior de la pantalla podrás ver las publicaciones que tiene el perfil de Instagram al que has accedido y, en el caso de así desearlo, puedes ver alguna de forma individualizada. Para ello, pulsa en la opción elegida con el botón derecho del ratón y selecciona la opción Abrir en una nueva pestaña.

Ya debería ver la publicación en cuestión y con una buena cantidad de información. Un ejemplo es los Me gusta que ha conseguido hasta el momento e, incluso, los comentarios que han dejado los usuarios (evidentemente, no podrás añadir tú ninguno porque no tienes cuenta en Instagram).

Algo curioso que es positivo

Hay un detalle curioso que debes conocer: sí que puedes compartir la entrada que estás viendo, ya que dispones de un icono con forma de triángulo en la parte baja de la pantalla que al pulsarlo te permite realizar esta acción. Es decir, que podrás mandarles el enlace en cuestión a tus amigos si así lo deseas. Como ves, es bastante sencillo poder ver algo en Instagram sin tener una cuenta… pero, siempre, desde el ordenador (que puede tener sistema operativo macOS o, en su defecto, Windows).