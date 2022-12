Cómo acceder al Centro de ayuda de Instagram desde tu móvil paso a paso

Seguro que te has encontrado en alguna ocasión con fallos en la aplicación de Instagram y no tienes ni la menor idea por el motivo que ocurren. Puede ser algo de la app en concreto o de tu propio terminal. Incluso, puede ser que la cuenta no funcione como debería en lo que tiene que ver con el compartir contenidos. Para dar solución a esto, existe una herramienta a la que no muchos recurren: el Centro de ayuda.

En este lugar encontrarás diferentes guías que pueden ser la solución que estabas buscando y, como hemos podido comprobar, hay una gran cantidad de opciones que son interesantes conocer para que Instagram funcione siempre como debe en tu teléfono o tablet. No hay personas con las que contactar, pero la base de datos de problemas que se acaban al acceder al Centro de ayuda es realmente impresionante. Por lo tanto, saber acceder a él es algo que debes tener claro sí o sí.

Accede al Centro de ayuda de Instagram

Para conseguir esto, independientemente del sistema operativo que utilices, lo que tienes que hacer es seguir los pasos que te vamos a iniciar. No tienes que salir de la aplicación para nada, y todo el contenido está perfectamente adaptado para que lo puedas utilizar en la pantalla táctil del equipo en el que tienes la aplicación. Esto es lo que debes hacer:

Abre la aplicación Instagram de forma habitual y, en la primera pantalla, busca el icono que identifica a tu cuenta (suele estar en la zona inferior derecha).

Lo siguiente es que pulses en él y, cuando vayas a la página de tu cuenta, des uso al icono que tiene tres líneas horizontales como identificativo. Ahora, verás un nuevo menú con diferentes opciones, selecciona la denominada Configuración.

De entre las posibilidades que ves ahora en la pantalla del teléfono o tablet, pulsa en Ayuda y, entonces, entrarás en un lugar en el que puedes encontrar toda la ayuda que necesitas y que es el Centro de ayuda de la aplicación. Simplemente, busca lo que te parece útil y dale uso para acceder a soluciones a diferentes problemas que pueden estar asociados con el funcionamiento de la app o de la cuenta que tienes.

Has finalizado y puedes repetir esto todas las veces que desees.

Puedes acceder al Centro de ayuda de Instagram desde el cliente web de la red social. Aquí lo que tienes que hacer es acceder a tu cuenta y, luego, debes utilizar el botón de ayuda que hay en la parte inferior de la zona derecha de la pantalla. Es bastante más sencillo, pero no es muy habitual dar uso a la plataforma desde el habitual, ya que lo normal es utilizar una aplicación para teléfono o tablet.