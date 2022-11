Los transportistas valencianos rechazan el paro y abogan por la negociación con el Gobierno

Nuevo colectivo de transportistas en contra del paro indefinido convocado a partir de este lunes por la Plataforma en Defensa del Transporte. La junta directiva de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FEVT) ha decidido no secundar la movilización, alineándose con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

El presidente de la agrupación valenciana, Carlos Prades, ha señalado al término de la reunión que “en la coyuntura económica actúal, no es responsable ni para empresas ni para la sociedad ni para el propio transporte asumir un paro sectorial que provocaría un desabastecimiento y un empeoramiento generalizado de la situación económica y social”, según ha recogido Europa Press. La FVET aboga por la negociación de los problemas que sufre el sector a través del Comité Nacional.

Falta por hablar esta mañana la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que representa a 32.000 pymes y autónomos del transporte de mercancías. El colectivo celebra una asamblea extraordinaria para ofrecer una orientación a sus asociados sobre la protesta. Su opinión es clave porque este colectivo se sumó a las movilizaciones del pasado mes de marzo, también promovidas por la Plataforma, que pusieron en jaque al comercio y la industria.

Otras grandes agrupaciones del transporte de mercancías, como CETM, UNO, Astic y el propio Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) han rechazado las medidas de protesta y han exigido a la Plataforma promotora del paro que evite la coacción a los conductores que salgan a trabajar el lunes. También han mostrado sus argumentos en contra del paro los sindicatos UGT y CC OO, desde donde se recuerda que esta no es una huelga, por lo que no debería afectar a los asalariados y no se incluyen piquetes.

Por descontado, colectivos de la alimentación, distribución, industria, hostelería, etcétera, han exigido al Gobierno garantías para el funcionamiento de la cadena de suministros.

Incertidumbre sobre el calado de la protesta

La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, formada por autónomos, ha llegado de nuevo al extremo de parar los camiones para denunciar el incumplimiento de la Ley de Cadena del Transporte, que entró en vigor el pasado agosto y por la que se prohíbe la prestación de servicios de transporte a pérdidas (recogiéndose en los contratos la fluctuación del precio del combustible) o la intervención de los conductores en las labores de carga y descarga, entre otras reivindicaciones del sector.

Desde el Gobierno se ha insistido en los últimos días en que existen canales de denuncia en los que se puede poner de manifiesto el incumplimiento de esta regulación por parte de los cargadores. También se ha remarcado que el sector ha recibido ayudas por 1.400 millones para paliar una situación marcada por el incremento generalizado de costes.

El colectivo presidido por Manuel Hernández carece de representación en las grandes federaciones o en la CNTC, que es el órgano competente para la interlocución del sector con el Gobierno. Por ello vuelve a ser una incógnita el calado de la movilización, que en marzo fue creciendo conforme fueron sumándose asociaciones y otros colectivos como el taxi.

Reconocimiento al Ejecutivo

Desde Fenadismer se viene señalando en los últimos días que los pasos dados por el Ejecutivo desde final de 2021 han resultado positivos, aunque aprecia fallas en la Ley que trata de enmendar a través del Congreso. Una de las necesidades, según ha defendido es que la prohibición del trabajo a pérdidas abarque tanto los servicios puntuales como los contratos continuados de transporte.

Tras la experiencia de marzo, en la que Interior terminó ordenando la escolta policial de los camiones que circulaban en plena movilización, este último Ministerio y el de Transportes van a monitorizar las comunicaciones con fábricas, puertos, grandes centros de producción y distribución con el fin de activar a las Fuerzas del Orden si ello fuera necesario.

Mientras se dirime este nuevo conflicto en el transporte de carga por carretera, el CNTC trata de abordar otros problemas en la mesa de negociación como es el de poner límites a la subcontratación o buscar una prórroga a la rebaja de 20 céntimos en el litro de combustible que expira el 31 de diciembre.