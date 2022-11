El Gobierno da por arrancada la Operación Chamartín

El Gobierno da por iniciada la conocida popularmente como Operación Chamartín. Casi 30 años después de diseñarse este desarrollo urbanístico, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, inauguró este lunes las obras de cubrimiento de las vías de la Estación de Chamartín, que será la base del futuro parque central del nuevo barrio oficialmente denominado Madrid Nuevo Norte.

Esas obras, dependientes de Adif y de la promotora Crea MNN (Crea Madrid Nuevo Norte, antigua empresa Distrito Castellana Norte), prevén el cubrimiento de la playa de vías de la estación, para lo que serán necesarios 1.132 pilares sobre el que se construirá una superficie que soporte la futura zona verde.

Esta infraestructura "cerrará una gran brecha urbana en el norte de Madrid", afirmó Sánchez, ya que actualmente las vías son una barrera entre la zona este y oeste.

Sin embargo, las obras de inicio de la urbanización del futuro barrio todavía no han comenzado mientras continúan los trámites urbanísticos y, a la vez, hasta que Adif no traspase los terrenos a la promotora Crea MNN. El administrador ferroviario público es el principal propietario de los terrenos de la operación, pero todavía no se los ha traspasado a la empresa privada (controlada por BBVA), que tiene una opción de compra histórica. La idea inicial es que antes de final de año, Adif pueda finalmente vender esos terrenos por 1.245 millones de euros, en desembolsos durante 20 años.

Adif necesita de esos recursos para iniciar las obras de remodelación de la estación de Chamartín-Clara Campoamor. La ministra avanzó que espera que este mes de diciembre se desvele el ganador del concurso internacional de arquitectura e ingeniería para el futuro diseño de este nudo de la alta velocidad en Madrid, en la que invertirá 1.100 millones.

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en primer término, este lunes en el arranque de obras del cubrimiento de vías en la estación de Chamartín, dentro de la operación Madrid Nuevo Norte. Pablo Monge

En 2023 también se espera que avance la tramitación urbanística, ya que como se avanza desde Crea MNN, "se presenta como un año clave para el desarrollo del proyecto", pues también está previsto se formalicen las iniciativas urbanísticas de sus diferentes ámbitos (el barrio está dividido en cuatro zonas), que darán paso posteriormente a la constitución de las juntas de compensación (los gestores de esas áreas) y la aprobación de los proyectos de urbanización.

Con las obras iniciadas ahora, se cubrirán 212.000 metros cuadrados de playas de vías (34.900 m2 en la zona sur y 177.015 m2 en la norte), para lo cual será necesaria la construcción de 2.407 pilotes de cimentación (estructuras verticales que hacen de cimientos y se colocan bajo superficie) y 1.132 pilas (estructuras verticales que van sobre superficie y sobre las que se apoyan las vigas que conformarán la losa).

Está previsto que Madrid Nuevo Norte sea fundamentalmente el nuevo distrito financiero de la capital. Esta actuación comprende 2.357.443 m2 de suelo con una edificabilidad de 1.048.535 m2 residenciales (para 10.500 viviendas), 1.608.778 m2 terciarios (en gran parte edificios de oficinas) y de usos mixtos.

El proyecto arrastrará una inversión de 25.197 millones de euros y generará 350.000 empleos, según cálculos de Crea MNN y la Universidad Autónoma de Madrid. De esa cifra de inversión, 14.128 millones de euros corresponde a la compra de inmuebles. En adquisición de suelos, el dato alcanza los 3.765 millones, en construcción otros 4.023 millones y en infraestructura sufragada por capital privado llega a los 1.468 millones. Si se resta el montante por compra de inmuebles, el capital necesario para levantar el proyecto es de 9.256 millones.