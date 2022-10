Duro Felguera extiende la aplicación de los 208 despidos a 18 meses

Representantes de Duro Felguera y los sindicatos de la compañía celebraron ayer una nueva reunión para tratar de pactar las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa. La entidad mantuvo la necesidad de acometer 208 despidos por causas económicas, organizativas y productivas con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de dos anualidades. La novedad más llamativa es que la empresa aseguró que el plazo para aplicar las salidas de los trabajadores se prolongará durante 18 meses una vez sea aprobado el ERE.

Por su parte, los sindicatos estuvieron de acuerdo en que la empresa ha de redimensionarse para adaptarse a la coyuntura actual del negocio, pero exigieron que los criterios que determinen qué trabajadores deben ser despedidos sean más de carácter organizativo y no solo económico.

“La empresa debería hacer un análisis en profundidad de qué puestos son menos eficientes y, por tanto, se pueden suprimir y cuáles son estructurales, representan el know how de la compañía y, por ello, no pueden verse afectados por el ERE”, aseguraron a CincoDías fuentes conocedoras de la negociación. Los sindicatos apuestan, además, por buscar medidas de ahorro de costes alternativas a los despidos.

Ambas partes se han emplazado a retomar las negociaciones los días 2, 3 y 4 de noviembre, ya que el plazo para llegar a un acuerdo expira el 6. No obstante, si empresa y sindicatos así lo pactaran, dicho plazo podría ampliarse. Lo cierto es que en los últimos días se ha elevado la presión para que se pacten los términos del ERE con la representación de los trabajadores, tal y como reclamó recientemente en el Congreso la presidenta de la Sepi, Belén Gualda. Duro Felguera ha recibido 120 millones de euros de ayudas públicas y la Sepi advirtió que no autorizará ningún plan de ajuste que no esté consensuado con los sindicatos.

En paralelo, la firma se encuentra embarcada en la búsqueda de un socio industrial que cuente con un proyecto de futuro y dote de mayor capacidad financiera al grupo, para lo que la dirección trabaja en una próxima ampliación de capital. En este sentido, el presidente del sindicato de accionistas minoritarios de Duro Felguera, Eduardo Breña, ha solicitado al Consejo de Administración la inclusión de un consejero dominical que represente a este colectivo, que ya aglutina el 4% del capital de la empresa y “sorprendentemente carecemos de un representante que defienda los intereses de los propietarios de la misma”. Considera Breña que la lealtad que ha demostrado la organización que dirige les impide entrar en confrontación con la actual dirección de la compañía, sobre la que se muestra convencido que está actuando correctamente. No obstante, insiste en que sería positivo para el futuro de la entidad poder mantener contactos con las empresas que han mostrado su interés por entrar en el capital de Duro Felguera y que la voz de los accionistas se tenga en cuenta antes de adoptar la decisión final.

Además, se muestra partidario de aprovechar el ERE para hacer un ajuste quirúrgico, “de auténtico cirujano, con el que la compañía se quede de verdad con los mejores trabajadores, aquellos que han demostrado mayor eficiencia y compromiso durante todos estos años”, añade Breña. "No queremos un ERE basado exclusivamente en los números, sino que se aproveche el momento para poner en valor a quienes han sido más productivos. Por eso, celebramos la posición de la Sepi de exigir que el ajuste se lleve a cabo con el acuerdo de la representación de los trabajadores. Somos de la opinión que la plantilla es quien mejor puede identificara los mejores empleados y la empresa no debería permitirse prescindir de ellos", sostiene el presidente del sindicato de accionistas minoritarios, quien recuerda que con ese 4% del capital se convierten en el accionista colectivo mayoritario.