España necesita actualizar la gestión para contar con tecnología sanitaria

Obsolescencia. Carlos Sisternas explica que hay varios criterios para determinar la obsolescencia de un equipo: los años, la intensidad de su uso y el medio ambiente, por ejemplo, si gasta mucha energía o tiene elementos que ya no se pueden utilizar como es el caso del mercurio.

Prehistoria. Carlos Royo insiste en que “estamos en la prehistoria de lo que va a llegar” al mundo de la salud. “La genómica y en general todas las ‘ómicas’ es donde está el cambio disruptivo más grande” asegura.

Sistema único. Algunos de los participantes opinan que el Sistema Nacional de Salud lo forman tanto la sanidad pública como la privada. Carlos Royo afirma que se trata de “un sistema único”, por lo que las ayudas de los fondo europeos “deben implicar a todos”. Marta Villanueva cree que la sanidad “no tiene apellidos” y ofrece el dato de que “el 40% de los recursos pertenecen al sector privado”. Carlos Sisternas defiende la interoperabilidad entre los sectores público y privado y se pregunta “si me hago un TAC en un centro privado no veo la razón de repetirlo si me paso a lo público”. Royo añade que dicha interoperabilidad “está casi desarrollada entre las comunidades autónomas” pero opina que debe haber más transparencia con los pacientes, “que no saben dónce acudir para conocer su historia clínica”.

Atención primaria. Otro reto del SNS, a juicio de los expertos, es el refuerzo de la atención primaria, entre otras cosas porque es el refuerzo de la medicina preventiva y del triaje de los pacientes.

Bajar el IVA. El director de Fenin Catalunya hace una reclamación al Gobierno: bajar los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en el sector. “No tiene sentido que una prótesis de cadera, por ejemplo, tenga el tipo general del 21%”. Menciona el giro que ha dado la Comisión Europea, en marzo pasado, respecto a los tipos del impuesto aplicables en el sector sanitario. Si antes había que aplicar el general del país miembro, en España el 21%, ahora da potestad a los gobiernos para aplicar los más bajos.