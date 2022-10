Los pilotos de Iberia logran una subida salarial del 10% en dos años

Fumata blanca en la negociación del X Convenio Colectivo de los pilotos de Iberia. Después de semanas de negociaciones, la dirección del sindicato Sepla y la representación de la aerolínea suscribieron ayer un preacuerdo que fija las condiciones laborales de este colectivo con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año hasta finales de 2025.

En materia salarial, el preacuerdo alcanzado sigue la estela del convenio anterior, ya que vincula parte de las mejoras previstas a la marcha de la compañía y, además, en previsión de que la inflación continúe desbocada durante el periodo de vigencia del convenio, incluye cláusulas de IPC que se activarán solo si de dan las condiciones establecidas. En el mejor escenario económico para la empresa, este acuerdo supondrá poder garantizar el nivel adquisitivo al final del periodo de vigencia del convenio colectivo.

En principio, los pilotos se aseguran una subida salarial consolidada del 8,05% para este año y el que viene. Este año sus sueldos se incrementarán de manera consolidada un 6,05% y otro 2% en 2023. Además, si los resultados de la compañía son favorables, está previsto un pago no consolidado adicional del 1% este ejercicio y otro del 1,25% en 2023, que podría llegar a 1,75% en el escenario más favorable consensuado por el sindicato y la aerolínea. "En definitiva, nos garantiza alrededor de un 10% de subida salarial (entre subidas consolidadas y pagos no consolidados) hasta finales de 2023", sostiene la comunicación remitida a los trabajadores por parte del sindicato Sepla.

Para los otros dos años de vigencia del convenio todos los pagos previstos están vinculados al ebit de la compañía (beneficio antes de intereses e impuestos). En 2024, la horquilla de los pagos consolidados se sitúa entre un 1,75% y un 2,5% y en 2025 entre el 2% y el 2,5%. A estas mejoras habrá que sumar sendos pagos no consolidados de otro 1,75% adicional cada ejercicio.

Tal y como explica a CincoDías el responsable de la sección sindical de Sepla, Agustín Guzmán, la principal novedad de este convenio es que incluye una clásula IPC que solo se activará si el margen operativo de la compañía es superior al 7% en el periodo.

Desde el sindicato explican cómo se activarán las cláusulas IPC siempre y cuando la empresa obtenga beneficios en estos cuatro años de vigencia del convenio. "Si la inflación terminara en el 8% este año, como dice por ejemplo el cuadro de previsiones de Funcas, se hará un cálculo de a cuánto habría ascendido la masa salarial total con ese alza del 8% y se restará a la cantidad resultante de haberla incrementado el 6,05%, que será lo que la compañía ha garantizado que subirá este año. Esa diferencia solo se terminará abonando si se cumplen las previsiones de resultados establecidas en el convenio".

De esta manera, en el escenario base, Sepla calcula una mejora salarial acumulada del 12,21% que podrá equipararse a lo que finalmente acabe haciendo la inflación siempre y cuando el margen operativo de la compañía sea superior al 7%. Entienden desde el Sepla que con estas fórmulas tanto empresa como trabajadores salen ganando porque después de estos incrementos y mejoras económicas Iberia podrá seguir manteniendo sus fuertes incrementos de productividad.

Además, y para ir reduciendo la brecha existente entre los pilotos más jóvenes con los profesionales de otras compañías y con los pilotos más veteranos de la propia Iberia, se ha acordado aplicarles una subida adicional del 5% consolidada. "No es bueno que los sueldos de nuestros profesionales más jóvenes estuvieran fuera de mercado", subraya Guzmán.

En cuanto a otros aspectos más allá de los meramente económicos, el preacuerdo deja igual el Anexo 10 con el que se trataba de regular el crecimiento en Iberia Express y no establece cláusulas preventivas o específicas ante la hipotética compra de Air Europa "ante las dudas y el alto nivel de incertidumbre que sigue generando aún la operación", según admiten desde el Sepla. Sí se incorpora una nueva cláusula en dicho Anexo 10 donde se establece que Level no comenzará a operar desde/hacia el Hub de Madrid salvo acuerdo con la Sección Sindical de SEPLA. Respecto a Iberia Express, después de muchos meses de intensas negociaciones, no ha sido posible llegar a un acuerdo entre las distintas partes involucradas. Por tanto, no hay novedades al respecto de este asunto, se mantienen las mismas restricciones sobre el crecimiento de la filial

Además, se flexibiliza el sistema para la asignación de las vacaciones, que los pilotos en Iberia han de solicitar en octubre para las del año siguiente. Y ante la llegada de los nuevos aviones A321XRL se fijan límites a su operación para garantizar que los profesionales adscritos a estos realizan los descansos oportunos.

Se actualiza el acta de la operación Level, de modo que se garantiza que se realizará por los pilotos de Iberia durante cinco años y hasta seis aviones de largo radio, cifra que representa dos adicionales a los actuales. Los trabajadores deberán ratificar este preacuerdo el próximo día 14 de octubre.