Subida récord del euríbor: las hipotecas sufren el mayor encarecimiento de su historia

El euríbor ha subido este septiembre a una velocidad sin precedentes, lo que se traduce en un incremento histórico de la factura hipotecaria, de más de 2.300 euros al año de media. La avalancha de subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales y la evidencia de que seguirán al alza por culpa de la inflación han dado mecha al euríbor a 12 meses, que casi ha duplicado la media de agosto (1,249%) al cerrar el mes en un promedio del 2,218% (a falta del valor de este viernes), su nivel más alto desde 2011. En tasa diaria ha llegado a superar el 2,6%, máximos desde enero de 2009. Los expertos ven sobrepasadas sus previsiones casi a diario y los nuevos cálculos ya apuntan al 3% para finales de 2022 y al 3,3% en seis meses.

El sprint del euríbor afecta a unos 4,1 millones de hipotecados a tipo variable que hay en España, que al revisar sus cuotas referenciadas al índice sufrirán un sobrecoste récord. Y es que el diferencial con respecto al dato de hace un año (-0,492%) es el mayor nunca visto, de 270 puntos básicos, superando el de 216 registrado en mayo de 2000. Para un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1%, supone pagar 193 euros más al mes o 2.316 euros adicionales al año.

“La inflación en la zona euro continúa sin tocar techo y este mes podría acercarse al 10%. El BCE sigue reiterando su compromiso de estabilizar los precios, lo que ha provocado que los inversores descuenten nuevas subidas de tipos antes de que acabe el año hasta un intervalo de entre el 2,5% y el 2,75%”, señala Joaquín Robles, analista de XTB. Esta semana, la OCDE auguró que los tipos del BCE rozarán el 4% por las presiones inflacionistas, uno de los pronósticos más agresivos. En tal caso, y si el euríbor rondara esos niveles, el encarecimiento de la hipoteca media superaría los 4.000 euros al año. El consenso prevé que la facilidad de depósito pueda llegar al 3,1% en el verano de 2023.

Los expertos apuntan a un euríbor en el 3% a final de año y en el 3,3% en seis meses

Alberto Valle, director de la firma de consultoría Accuracy, cree que aumenta la probabilidad de escenarios con un euríbor en el rango del 3-3,5%. Explica que la Reserva Federal está subiendo los tipos de forma muy agresiva, lo que está apreciando el dólar contra el euro, hecho que aumenta todavía más la inflación y eleva la presión sobre el BCE. En esa misma línea, Víctor Alvargonzález, director de estrategia de la firma independiente Nextep Finance, señala que “ante la inflación y el efecto inflacionista un euro débil, el BCE tendrá que subir los tipos algo más que en una situación normal”. El euro ronda mínimos de 20 años frente al dólar por debajo de la paridad.

Diego Fernández Elices, director general de inversiones de A&G, sostiene que “los tipos de interés van a estar más altos durante más tiempo, pero la inflación va a comenzar a caer con fuerza desde el mes de noviembre. La eurozona posiblemente caiga en una leve recesión y la recesiones por definición matan la inflación”. En España, el IPC de septiembre se moderó al 9% desde el 10,5% de agosto, según el dato adelantado de Estadística. A su juicio, el euríbor alcanzará su nivel máximo en torno al 3% a mediados de 2023, “para comenzar a caer, posiblemente, en ese mismo ejercicio”.

Los analistas están convencidos de que si se logra frenar la inflación, el euríbor se estabilizará e incluso bajará. Fuentes del mercado aseguran que el euríbor ha escalado desde niveles anormalmente bajos, ya que hasta el pasado abril llevaba más de seis años en negativo. “Pese a que el euríbor esté ahora por encima del 2% y ello afectará negativamente a muchas familias, era esperable que en algún momento, aunque no tan rápidamente, llegase a la media histórica, que está muy cerca del 2%. No hay que olvidar que el euríbor en negativo era una rareza”, considera Carlos López, de Euribor.com.es, web que realiza un seguimiento diario del índice.

La OCDE augura unos tipos en el 4%, lo que elevaría la cuota media en 4.000 euros al año

El endurecimiento de las condiciones financieras, no solo en las hipotecas ya contratadas sino también en la nueva producción que viene con más carga de intereses por el alza de tipos y del euríbor, ha provocado un frenazo en la firma de hipotecas sobre viviendas. Según los últimos datos del INE correspondientes a julio, las operaciones se moderaron casi diez puntos respecto al mes anterior, con un crecimiento del 2,3%. Los expertos esperan un descenso de este mercado en la segunda mitad de año por la desaceleración del crecimiento prevista.

“La recesión va a llegar sin lugar a dudas y el BCE no dejará de subir tipos hasta que la recesión sea profunda y no tenga más remedio que parar la subida, o incluso bajarlos para intentar reactivar la economía”, cree Jon Frías, profesor de Economía de la Universidad Europea de Canarias. Por su parte, Eduardo Areilza, senior director en Alvarez & Marsal, apunta que "todo dependerá de las decisiones y mensajes que vaya lanzando el BCE, pero por ahora no hay ninguna señal de que las subidas vayan a reducirse.