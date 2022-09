Sabadell pagará un cheque de 1.000 libras a la plantilla de TSB por la inflación

Sabadell ha movido ficha para compensar a sus empleados en el Reino Unido por la alta inflación. El banco liderado por César González-Bueno como consejero delegado entregará un cheque de 1.000 libras esterlinas a los empleados de TSB. En concreto, realizará un pago extra de 500 libras en octubre de este año y otras 500 libras en abril de 2023 para hacer frente a la subida de precios, especialmente en carburantes y energía.

Esta medida beneficiará a unos 4.000 trabajadores de la filial británica, lo que supone el 75% de la plantilla. Los cargos directivos y la alta dirección quedarán excluidos de este pago extra.

Este movimiento se enmarca dentro de la política que han seguido otros bancos británicos que, en lugar de negociar una subida salarial como la que están debatiendo patronales y sindicatos en España, han optado por entregar un cheque único. En ese sentido, Lloyds aprobó en junio un pago de 1.000 libras al 99,5% de sus trabajadores, excluyendo a los altos directivos y ejecutivos. HSBC también bonificó a sus empleados peor pagados con un cheque de 1.500 libras.

En cambio, otras entidades que operan en las islas británicas sí han optado por una aumento salarial. Natwest anunció en julio un aumento salarial permanente del 4% para los empleados que ganen menos de 32.000 libras anuales. Santander UK también ofreció el mismo aumento porcentual a los empleados con una remuneración anual inferior a las 35.000 libras (una medida que afecta a 11.000 trabajadores, el 60% de la plantilla).

TSB se ha convertido en uno de los motores de negocio Sabadell tras varios años registrando pérdidas por problemas en la integración tecnológica. En los primeros seis meses de 2022 obtuvo un beneficio neto de 54 millones de euros (lo que supone el 14% del beneficio de Sabadell en el periodo). Tras la llegada de González-Bueno como consejero delegado del grupo bancario, TSB reenfocó su negocio y está especializada en el segmento hipotecario con una buena posición.

El diario Sunday Times informó este lunes de que el empresario Edi Truell estaba estudiando la posibilidad de lanzar una sociedad de adquisiciones de propósito especial (SPAC) en Londres para hacerse con varios grupos financieros y entre ellos se incluiría TSB.

Aunque hace años Sabadell estudió la venta de su filial británica sin éxito, ya que no logró obtener la valoración que deseaba, en los últimos meses la entidad viene asegurando que no se plantea una operación, puesto que la entidad británica está aportando beneficios al grupo. “Nos alegra que haya iniciativas para comprar, porque lo que quiere decir es que el banco va bien, pero no hay intención de vender”, aseguró este lunes González-Bueno, respecto al posible interés.