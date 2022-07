Starbucks entra al mundo ‘delivery’ de la mano de Just Eat

La cadena de cafeterías Starbucks ha decidido impulsar su delivery en España de la mano de Just Eat, que con esta alianza refuerza su categoría de desayuno y meriendas, según ha informado la plataforma online de reparto de comida a domicilio en un comunicado este miércoles.



En concreto, a través de sus más de 100 locales distribuidos por todo el territorio nacional, los usuarios de la plataforma podrán disfrutar de la oferta de productos de la marca.



Starbucks, fundada en 1971 en Seattle, aterrizó en España en 2004, donde actualmente cuenta con más de 30.000 cafeterías en 83 países y con numerosas iniciativas para apoyar las prácticas agrícolas sostenibles y a las comunidades en las que opera.



El director general de Just Eat España, Patrik Bergareche, se ha congratulado con la llegada de Starbucks a su plataforma. "Sumar Starbucks a Just Eat contribuye a consolidar nuestra oferta de desayunos y meriendas con una de las mejores propuestas disponibles y queridas por el público.

Con esta nueva alianza seguimos dando a nuestros casi tres millones de usuarios la variedad y calidad que nos posiciona como líderes en España", ha apuntado.



Por su parte, el director de marketing de Starbucks Alsea Europa, Álvaro Vela, ha señalado la importancia de este alianza. "Gracias al acuerdo con Just Eat cada vez más clientes podrán seguir disfrutando de la experiencia Starbucks tanto en su casa como en la oficina, manteniendo siempre el nivel de calidad que nos caracteriza", ha subrayado.



Con esta nueva incorporación, Just Eat suma más de 27.000 establecimientos asociados, incluyendo a más de 90 grandes marcas de restauración, y tiene presencia en más de 2.800 municipios de España, cubriendo en la actualidad el 95% del territorio nacional.