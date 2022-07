El euro se fortalece a un día de la reunión del BCE y ya recupera un 2% desde la paridad con el dólar

El euro se aprecia frente al dólar por cuarta jornada consecutiva y acumula una subida de más del 2% desde que tocó la paridad con el 'billete verde'. La moneda común se mueve ahora en 1,025 dólares frente al 1,001 de finales de la semana pasada. El euro se fortalece a un día de la crucial reunión del Banco Central Europeo (BCE) y ante los rumores de que aplique finalmente una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos, en lugar de los 25 puntos básicos anunciados hace un mes, para combatir la inflación.

A la subida también contribuye la esperanza de que Europa evite los peores temores en cuanto a la escasez de energía. El flujo de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1 se reanudará este 21 de julio tras la finalización del mantenimiento programado, según informó Reuters. "Si mañana se reanudan los flujos de gas ruso será una buena noticia para el noticias para el euro-dólar y, a corto plazo, el euro puede recibir un pequeño impulso y alejarse más de la paridad", comenta Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia.

Hace unos días, y tras varias sesión de negociación en torno a la paridad, el dólar llegó superar al euro durante unos segundos por primera vez en 20 años ante los crecientes temores de recesión en Europa. Asimismo, la divergencia de política monetaria entre la zona euro y EE UU, con una Fed más agresiva, pesa en la divisa común, que desde comienzos de año cae alrededor del 11%.

Este jueves, el BCE anunciará la primera subida de tipos en 11 años. Está por ver si será de 25 o 50 puntos básicos, después de que en las últimas horas hayan crecido los rumores sobre una subida mayor a la anunciada.

Stéphane Déo, jefe de estrategia de mercados de Ostrum AM, explica que la situación a la que ha llegado el euro no es tanto una cuestión de debilidad, sino de un notable encarecimiento del dólar frente al euro y frente a otras divisas, como el yen o el franco suizo. A su juicio, el euro está está infravalorado un 25% y, por tanto, no contiene ninguna debilidad particular, que ha resistido mejor que el yen, la corona sueca o la libra”.