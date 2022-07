La Comisión Europea anticipa que Rusia mantendrá cerrado el Nord Stream

La Comisión Europea piensa que Rusia no reanudará los flujos de gas natural por el Nord Stream esta semana, y se prepara para un corte más prolongado de suministro. Así lo ha señalado el comisionado de Presupuesto, Johannes Hahn, durante una rueda de prensa este martes, aumentando el miedo por crisis energética a nivel regional. En este contexto, el precio del gas de referencia europeo se llegó a disparar por encima de los 164 euros/mwh durante la sesión de hoy, y ahora se mantiene por encima de los 159 euros/mwh.



El funcionario ha detallado que el ejecutivo comunitario trabaja bajo la suposición de que Moscú no reanudará el funcionamiento del gasoducto este 21 de julio, después del mantenimiento planificado. “No esperamos que regrese. Estamos trabajando bajo el supuesto de que no vuelve a funcionar y en ese caso, se deben tomar ciertas medidas adicionales”, ha señalado el alto funcionario europeo. Las declaraciones se alinean con una advertencia lanzada la semana pasada por el gigante ruso Gazprom, que indicó que en caso de "circunstancias extraordinarias" no podría garantizar el suministro a sus clientes europeos.

El Nord Stream, que es la principal arteria del gas ruso hacia Europa, cerró el 11 de julio por un mantenimiento anual que se espera que dure 10 días. Los líderes de occidente temen que Moscú prolongue el cierre, posiblemente de forma permanente. Rusia ya ha recortado los envíos en más de un 40% desde el mes pasado, atribuyendo retrasos en la devolución de piezas claves para su funcionamiento que se encontraban en el extranjero. En este sentido, Moscú argumenta que las sanciones económicas por su invasión a Ucrania han demorado estos procesos, pero líderes europeos como el ministro de economía alemán se han mostrado escépticos ante esta justificación.

Temor por el invierno

Por el momento, los depósitos de gas natural de la UE se encuentran llenos al 64%, aunque Bruselas pide que se alcance un 80% antes del invierno. El nivel solicitado equivale a cerca de un mes de suministro para el sistema, el posible ingreso desde otras fuentes como el GNL que llega por vía marina. España y Francia tiene sus reservas ya al 74,6% y al 71,6% respectivamente, mientras que Alemania e Italia solo al 65% y 67,8%.

La situación es especialmente preocupante para los países del este de Europa, ya que carecen de alternativas para reemplazar los envíos rusos. Mientras que Austria tiene sus reservas llenas al 49%, países como Croacia y Bulgaria tan solo llegan al 43% y 40%. En este contexto, la comisionada de energía de la Unión Europea, Kadri Simson, ha confirmado que el bloque está trabajando para consolidar acuerdos energéticos con proveedores como Azerbaiyán.

Peligro económico



La interrupción del suministro de gas ruso a la UE podría tener un impacto catastrófico en la industria e incluso ocasionar apagones en los países más dependientes. En Alemania, por ejemplo, la escasez de suministros ha llevado a la importante empresa de servicios públicos Uniper a pedir un rescate del Gobierno. Bruselas además está considerando un conjunto de recomendaciones para los estados miembros, incluidas reducciones voluntarias en el uso de calefacción y refrigeración y algunas medidas basadas en el mercado.

El Fondo Monetario Internacional, por su parte, advirtió el martes que un embargo de gas ruso conduciría a severas recesiones en Europa del Este e Italia. El FMI pronosticó que, a menos que se comparta el gas natural licuado y los precios se mantengan bajos artificialmente, cualquier acción rusa para dejar de abastecer a Europa provocaría contracciones económicas de más del 5% durante el próximo año en la República Checa, Hungría, Eslovaquia e Italia.