Entrecanales: “El modelo energético es inviable; es vital atraer capital privado para la transición ecológica”

La intervención del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en la junta de accionistas celebrada este mediodía se ha convertido en todo un alegato sobre la urgencia de actuar para proteger el planeta del cambio climático, y la necesidad de que el entorno regulatorio y las políticas contribuyan a generar un contexto estable para la inversión privada. “No estoy seguro de que seamos conscientes de lo que implica, pero estamos ante una catástrofe medioambiental sin precedentes y muy lejos de atajarla con la rapidez que requiere”.

Entrecanales ha sido crítico con la volatilidad regulatoria y ha demandado más apoyo a la transición ecológica, máxime en el actual entorno bélico en Europa. “Si Europa hubiera acelerado su transición energética no tendríamos los precios de la energía donde los vemos ahora, y no dependeríamos de autocracias ni estaríamos batiendo récord de emisiones. Nuestro modelo energético no es viable”, ha lamentado el primer ejecutivo de Acciona.

Desde esta firma centrada en energías renovables, infraestructuras y gestión del ciclo del agua se ha afirmado esta mañana que “es necesario “atraer inversión privada o la transición ecológica será imposible”. Esta mañana ha resonado la alarma sobre un incremento del 57% en las emisiones de gases de efecto invernadero desde la cumbre del clima celebrada en Río de Janeiro en 1992.

En cuanto al papel del mundo empresarial, José Manuel Entrecanales ha afirmado que será necesario invertir cientos de miles de millones en sustituir infraestructuras obsoletas y construir otras sostenibles, cambiar hábitos de consumo o acelerar medidas para la independencia energética. “Necesitamos un entorno regulatorio estable, consenso y coordinación con las Administraciones Públicas”, ha insistido.

Otro capítulo destacado en el discurso ofrecido ante la junta ha tenido como remitente al Gobierno y los órganos que administran la UE. Entrecanales ha cargado contra medidas de fiscalidad extraordinaria que gravan a las energías renovables de primera generación, lo que “solo contribuye a elevar la inseguridad jurídica y desincentivar la inversión”.

En la junta de Acciona se ha destacado la contribución de la compañía al desarrollo social a través del llamado cash flow social, de 10.025 millones de euros en 2021, un 28% por encima de la cifra de 2020. Más de 5.100 millones se dedicaron a pagos a proveedores, por los 1.330 millones que fueron a la contribución fiscal, y los 1.159 millones que soportaron salarios. Respecto al pago de impuestos, Entrecanales ha recordado que la cuantía ha aumentado un 24%: “No me quejo, pero nuestro pago de impuestos multiplica por cuatro nuestro beneficio neto y por seis nuestro dividendo. Por si alguien piensa que las empresas no estamos aportando”.

Un 5% más de dividendo

La junta de Acciona ha sacado adelante un dividendo de 4,1 euros por título, con un crecimiento del 5%. El pay out del grupo alcanza el 68%. 2021 concluyó con un alza del 25% en los ingresos de la compañía, hasta los 8.104 millones; el ebitda creció un 31%, sumando 1.483 millones, y el beneficio neto se situó en 332 millones. Pese a una inversión de 1.543 millones, el ratio de deuda frente al ebitda bajó de 4,18 veces en 2020 a una posición de 2,93 veces a 31 de diciembre de 2021.

Para el logro de ese último hito, Entrecanales ha destacado la salida a Bolsa de Acciona Energía el 1 de julio del año pasado. La filial se estrenó a 26,73 euros por acción y con una capitalización de 8.800 millones, magnitudes que suben un 26% cuando está a punto de cumplirse un año de cotización y pese a que el Ibex ha perdido un 7,5% en el mismo periodo.

El presidente se ha referido a Acciona Energía como “la mejor empresa de renovables del mundo”, y ha reseñado el hito de contar con dos compañías presentes en el Ibex.