El Consejo de Twitter recomienda a los accionistas vender la compañía a Musk

El Consejo de Twitter ha recomendado este martes por unanimidad a los accionistas votar "a favor" de aprobar la adquisición por 44.000 millones de dólares (unos 41.000 millones de euros) de la compañía por Elon Musk, según ha comunicado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Twitter está ahora un paso más cerca de aprobar el acuerdo anunciado el pasado mes de abril por el hombre más rico del mundo, dueño de la empresa de vehículos eléctricos Tesla.

Si la operación sale adelante, los accionistas recibirán 54,20 dólares por cada título de la empresa, lo que supone una prima significativa sobre el precio de las acciones de 39,31 dólares al que cotizaba Twitter antes de que Musk comenzara su adquisición gradual de la red social al anunciar una primera compra del 9% en la empresa.



El magnate afirmó este martes desde Doha que aún quedan "asuntos sin resolver" para consumar la compra de Twitter y afirmó que este proceso no le provocará problemas con China, un gran mercado para su compañía Tesla.



Desde que el acuerdo del director ejecutivo de Tesla y SpaceX con Twitter se cerrara en abril, Musk ha acusado a la empresa de no cumplir con su solicitud de datos sobre cuentas de spam.



Por su parte, Twitter, que ha estimado que no más del 5% de sus usuarios activos diarios son bots, dijo que continuará compartiendo información con Musk y que planea hacer cumplir el acuerdo de fusión.



Aún es posible que Musk quiera renegociar con Twitter más adelante cuando su equipo haya analizado los datos entregados por la red social. Twitter tiene derecho a demandarlo para cumplir con el acuerdo actual.



La semana pasada, en una reunión, en la que participaron los más de 7.500 empleados de la empresa, Musk contestó preguntas sobre la libertad de expresión, la moderación de contenidos en la red, las medidas de inclusión y diversidad, el trabajo remoto y posibles despidos