Musk busca apoyo en el consejo de Twitter para lanzar una oferta negociada

Twitter se muestra cada vez más receptiva ante el cortejo de Elon Musk, y ambas partes habrían mantenido conversaciones la eventual adquisición, que sería una de las mayores opas de la historia. Musk se reunió con ejecutivos de Twitter este domingo, según han asegurado a Bloomberg fuentes cercanas a las negociaciones, un paso que llega días después de que el primer accionista de Tesla revelara un plan de financiación para la oferta.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, los once miembros del consejo de Twitter se habrían reunido hasta la madrugada de este mismo lunes para discutir con Musk su oferta no solicitada. De acuerdo con este diario, que cita fuentes no identificadas, también se habrían producido reuniones privadas de Musk con algunos accionistas de referencia para presentar su propuesta. Musk también habría trasladado al presidente de Twitter, Bret Taylor, que no ajustará su oferta de 54,20 dólares por acción por la empresa.

Las reuniones habrían arrancado con buen pie y el consejo, que de entrada rechazó la propuesta, está dispuesto a negociar. El acuerdo, que abriría la puerta a una operación de 43.000 millones de euros, podría cerrarse esta misma semana, asegura el diario, si bien aún no se ha alcanzado ningún compromiso y las partes podrían no llegar a ponerse de acuerdo. Twitter estaría trabajando en una valoración de su propio negocio.

La oferta de Musk se habría dirigido a los gestores de fondos con tenencias de acciones de Twitter y que realizan una gestión activa (es decir, no están obligados a replicar sus índices de referencia). Twitter, por su parte, ha dicho que está dispuesto a discutir un acuerdo, si bien inicialmente se opuso a la propuesta de Musk y activó medidas defensivas conocidas como "píldoras venenosas". El plan haría más caro para cualquier inversor, incluyendo a Musk, para adquirir acciones más allá de una participación del 15%.

Musk informó a la SEC la semana pasada de sus acuerdos con varias entidades para financiar la operación, incluyendo el compromiso de Morgan Stanley y otras firmas para aportar 25.500 millones de dólares. El propio Elon Musk ha presentado ante la SEC una carta en la que se compromete a aportar aproximadamente 21.000 millones de dólares (19.383 millones de euros) para cubrir el resto de las necesidades de liquidez de la eventual operación.

Desde que Musk lanzó su oferta el 14 de abril, las acciones de Twitter han subido un 6,7%, y hoy cotizan con alzas cercanas al 4%. Con todo, todavía cotizan casi un 10% por debajo de su precio de la oferta, lo que indica un escepticismo persistente sobre las perspectivas de su oferta de adquisición.