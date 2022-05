Brad Smith (Microsoft): "Vine a Bruselas a explicar los cambios en las licencias del Office"

El presidente de Microsoft, Brad Smith, se refirió hoy en Madrid a las quejas de los proveedores de servicios en la nube europeos por un sistema de licencias del Office que discrimina a clientes de nubes competidoras y propició indagaciones de la Comisión Europea.



"Vine a Bruselas a explicar los cambios que estamos haciendo y a decir lo siento", dijo Smith sobre las reformas a implementar tras las quejas. "No estábamos pensando en el impacto que teníamos en estas empresas pequeñas", añadió durante su coloquio en el hotel Westin Palace con Laura González Montero, de la Asociación para el Progreso de la Dirección.

Smith, que antes de visitar Madrid dio una conferencia en Bruselas el miércoles, se refería al perjuicio causado a los proveedores europeos de servicios en la nube por una modificación introducida en 2019 en el sistema de licencias de Windows y de Office que aumentaba el coste de instalarlos en nubes competidoras. Según la agencia de noticias Bloomberg, en algunos casos, incluso se prohibía el uso del software de Microsoft en las nubes rivales.

La modificación de 2019 afectó a rivales de Azure (la nube de Microsoft) como Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud Platform, además de nubes de menor tamaño de empresas europeas como OVH (Francia), Nextcloud (Alemania) y Aruba (Italia).

De acuerdo con información publicada el 18 de mayo por The Financial Times, las mejoras anunciadas por Smith esta semana eliminan la obligación de comprar una licencia adicional para los clientes que suban sus datos a una de las nubes de Europa. Esas mejoras, de acuerdo con el mismo periódico, no rigen para los que deseen llevar sus datos a AWS o Google Cloud.

Para la asociación de proveedores europeos de servicios en la nube CISPE (AWS, OVH y Aruba figuran entre sus miembros), las medidas anunciadas no son suficientes. "No resuelve de manera significativa las prácticas injustas en el sistema de licencias que estaban en el corazón de las quejas y preocupaciones de los proveedores de servicios en la nube" escribió en un comunicado su secretario general, Francisco Mingorance. "No hacen nada por teminar con la vinculación, anti competitiva, de un sofware de productividad con servicios en la nube", añadió.

En 2021 la francesa OVH presentó una queja por el cambio en el sistema de licencias de Microsoft ante el regulador europeo, que en marzo de 2022 envió un cuestionario a los rivales de Microsoft Azure en torno a los temas denunciados por OVH.

El mercado de proveedores de servicios en la nube está liderado por Amazon, con AWS. Azure, de Microsoft, está en segundo lugar; y Google Cloud, en tercero. Pero la mayor parte de las empresas siguen usando Windows como sistema operativo (96% del mercado de PCs en 2021, según Gartner) y el paquete de productividad Office (86% del mercado en 2020).